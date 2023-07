Vado Ligure. Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Vado Ligure.

Secondo le primissime informazioni, per cause ancora da accertare intorno alle 15 di oggi un operaio è precipitato da un’impalcatura allestita sulla facciata di un palazzo in ristrutturazione situato lungo la via Aurelia. L’uomo, in particolare, sarebbe caduto da un ponteggio sul lato posteriore dell’edificio rispetto all’Aurelia.

Stando a quanto accertato finora, si tratterebbe di un serramentista di origine albanese di circa 40 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale della croce oro di Albissola Marina insieme all’automedica del 118.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso.