Ppi Albenga, la storia: “Mandato al Santa Corona dopo ore di attesa”. Asl smentisce: “Caso gestito correttamente”

Albenga. Il punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga ha riaperto ufficialmente – sulle 12 ore – il 15 luglio scorso. A distanza di una settimana dalla ripresa delle attività, sono già diverse le persone che hanno usufruito dei servizi sanitari offerti all’ospedale Santa Maria di Misericordia.

Tra i vari pazienti, Gianfranco Barbieri, ex insegnante in pensione di Albenga, ha contattato la nostra redazione per raccontare la sua esperienza presso il Ppi ingauno proprio nel giorno della riattivazione del servizio: “Il 15 luglio scorso non mi sono sentito bene – spiega – e così ho deciso di farmi portare in ospedale. Sono arrivato alle 17.26 e non ho ricevuto alcuna assistenza sino alle 20, ora in cui il Ppi chiude. Intorno alle 20.30 sono stato trasferito al Santa Corona”.

In attesa della già richiesta deroga ministeriale per l’apertura sulle 24 ore, come detto il Ppi albenganese al momento è operativo sulle 12 ore con personale medico dell’emergenza territoriale (118). Come riferito da Asl2, il punto di primo intervento “assicura alla cittadinanza la presa in carico diretta delle patologie a bassa complessità”.

Secondo il racconto di Barbieri, nella stessa situazione si sono ritrovate altre persone in attesa di essere visitate: “Insieme a me c’era anche una signora con l’appendicite infiammata – sottolinea il 74enne albenganese -. È stata lì tutto il giorno e alle 20 l’hanno mandata al Santa Corona, dove l’ho incontrata nuovamente poco dopo, dato che mi sono dovuto recare a Pietra Ligure per ricevere assistenza”.

“Questo Ppi tanto decantato non serve a nulla – è il pensiero di Barbieri -. Se oltre all’attesa il risultato è quello di essere spediti a Pietra Ligure perché dopo le 20 i medici non sono più coperti dall’assicurazione, che senso ha?”. Sempre secondo quanto riferito dal 74enne ingauno, il 17 luglio scorso, a seguito di un altro malore, Barbieri sarebbe stato trasportato di novo in ospedale, ma questa volta direttamente al Santa Corona (da dove è stato dimesso il giorno seguente).

In merito all’episodio raccontato dal signor Barbieri, tuttavia, risulta in parte diversa la ricostruzione dei fatti di Asl2 sulla base dei registri del Ppi di Albenga e del Pronto Soccorso di Pietra: “L’uomo – si legge in una nota dell’azienda sanitaria locale – si è presentato al Ppi di Albenga il 15 luglio alle ore 17.58 riportando sintomatologie quali malore diffuso e giramenti di testa da una settimana, per le quali è stato assegnato codice verde. Siccome gli operatori erano già impegnati nella presa in carico di altri pazienti, ha aspettato in sala d’attesa sino alle 20, ora di chiusura del servizio. Dopo essere stato visitato, il medico ne ha disposto il trasferimento al Pronto Soccorso del nosocomio pietrese con un’ambulanza dove sono stati completati gli accertamenti ed è stato successivamente dimesso alle ore 02:49 del 16 luglio scorso”.

“Si è trattata dunque di un’attesa di un paio di ore al Ppi di Albenga – precisano dall’Asl2 – ed il caso è stato comunque preso in carico e gestito sino alla risoluzione della problematica per la quale si era presentato. Il giorno 17 luglio, per un secondo malore, è stato trasportato tramite ambulanza direttamente al pronto scoccorso di Pietra alle ore 17:26 Preso in carico con codice azzurro è stato trattato e successivamente dimesso dopo l’effettuazione di dovuti accertamenti”.