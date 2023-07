Albenga. Il punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga è stato riaperto ufficialmente il 15 luglio scorso sulle 12 ore. Una settimana dopo la riattivazione dei servizi, secondo i numeri forniti da Asl2 a IVG sono circa 40 – in media – gli accessi giornalieri registrati presso il nosocomio albenganese.

“Sono stati giorni di significativo afflusso presso il Ppi di Albenga – ha dichiarato al Vostro Giornale il dottor Danilo Cimolato, direttore del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 -. Medici, infermieri e specialisti della struttura hanno preso in carico circa una quarantina di casi al giorno. Ci aspettavamo un afflusso del genere in questa stagione, anche in ragione del numero di turisti presenti sul nostro territorio”.

Il Ppi di Albenga è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 con personale medico dell’emergenza territoriale che si occupa della presa in carico delle patologie a bassa complessità. Con la riattivazione del servizio Asl2 ha voluto fissare anche un altro obiettivo, ovvero quello di provare ad alleggerire – di circa 10-12 mila unità all’anno – il carico di lavoro sull’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in particolare per i casi meno gravi.

A sottolineare questo aspetto, nei giorni scorsi, ci ha pensato anche il direttore del Pronto Soccorso del nosocomio pietrese Lorenzo Viassolo: “Dopo i pazienti del distretto albenganese e i turisti che frequenteranno quel territorio, noi saremo quelli che da questa nuova esperienza dovremo trarne beneficio”.

Per il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis i dati di accesso al Ppi di questa prima settimana di attività “dimostrano quanto questo servizio sia importante, per non dire fondamentale, per la nostra città e il nostro territorio. I pazienti al Ppi di Albenga trovano concrete risposte alle loro esigenze grazie al personale medico e infermieristico presente, alla struttura nuova e funzionale e alla strumentazione di cui è dotata”.

Riapertura del Ppi di Albenga

“Non dimentichiamo – ha aggiunto il sindaco contattato da IVG – che questi sono i dati della settimana di avvio e che, verosimilmente, potrebbero aumentare nell’immediato futuro, anche perché probabilmente ancora non tutti sanno che è possibile trovare concrete risposte al Ppi, che non è più soltanto un ambulatorio per le basse intensità. Inoltre, nel mese di agosto, periodo di alta stagione turistica, è prevedibile un aumento delle presenze sul territorio. Questi primi dati rendono ancor più evidente quanto fosse necessario riaprire il Ppi e come sia importante la deroga richiesta, che spero ci verrà accordata dal Ministero, per l’apertura h.24. I dati dimostrano che il Ppi è un presidio fondamentale per la tutela del diritto alla salute di tutti”.

Sette giorni dopo la riattivazione del servizio ovviamente non sono mancate le polemiche, politiche e non. Nelle scorse settimane, la minoranza albenganese (Lega e Forza Italia) aveva definito il nuovo assetto del Ppi come un “declassamento” che porterebbe ad “un grave danno per il territorio”. I consiglieri Eraldo Ciangherotti, Diego Distilo e Cristina Porro si sono spinti anche oltre, chiedendo le dimissioni del sindaco Riccardo Tomatis.

Dal canto suo, il primo cittadino albenganese aveva accolto con cauto ottimismo la riattivazione del servizio: “Si tratta di un passo importante – aveva dichiarato Tomatis -, ma il nostro comprensorio ovviamente merita di più”. E in quel “di più” rientra indubbiamente l’attesa – e già citata – deroga ministeriale per l’apertura sulle 24 ore del Ppi, tanto cara anche al capogruppo della Lega in Regione Stefano Mai. L’esponente del Carroccio nelle scorse settimane ha formalizzato in consiglio regionale la richiesta: “Probabilmente si riuscirà ad ottenere la deroga sulle 24h”, aveva dichiarato Mai.

Dal piano politico-istituzionale passiamo a quello dell’esperienza diretta. Nel corso di questi primi giorni di attività, sono arrivate anche le testimonianze di alcuni pazienti che hanno avuto a che fare con il Ppi ingauno, alcune delle quali dai toni a dir poco accesi. La storia dell’ex insegnante albenganese Gianfranco Barbieri, pubblicata ieri su IVG, va proprio in quest’ultima direzione.

Il problema delle attese è ormai noto, soprattutto in questa stagione, e va di pari passo con i protocolli dei professionisti del Triage. Lo scorso anno, sulla scia di una segnalazione di una signora che aveva dichiarato di aver atteso oltre 11 ore al pronto soccorso del Santa Corona, Asl2 aveva rivolto un appello destinato ad avere sempre più importanza: “L’invito più generale per tutti – avevano fatto sapere in una nota dall’azienda sanitaria locale – è sempre quello di rivolgersi ai pronto soccorso solo in caso di necessità e di considerare le opzioni alternative se non sussiste una effettiva urgenza”.

E il Ppi Santa Maria di Misericordia, quale “servizio destinato alla presa in carico delle patologie a bassa complessità”, è proprio una delle “opzioni alternative”. Al pronto soccorso, come più volte evidenziato dalla stessa Asl2, ci si dovrebbe recare “solo in caso di urgenze non rimandabili”. L’apice di questa necessità emerse con drammaticità durante la diffusione del Coronavirus, quando il virus circolava tra la popolazione ma anche tra il personale sanitario stesso. Oggi l’emergenza pandemica è terminata, ma l’esigenza – per i professionisti del settore – di gestire nel modo più corretto i vari casi che si presentano al pronto soccorso è rimasta la stessa.

Il Ppi di Albenga, come tutti i punti di primo intervento, dovrebbe assolvere proprio a questa funzione: prendere in consegna i “casi meno gravi”. Scendendo nel dettaglio, dalla riattivazione del Ppi ingauno sono stati registrati i seguenti accessi giornalieri: 40 il 15 luglio, 46 il 16 luglio, 56 il 17 luglio, 40 il 18 e il 19 luglio, con un trend piuttosto lineare anche nei giorni successivi.

Il dottor Cimolato, infine, ha voluto ringraziare “tutti gli operatori quotidianamente impegnati per gestire al meglio ogni caso e ogni problematica”.