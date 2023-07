Potenziamento fitosanitario, l’assessore Piana: “Al via progetto con Istituto Regionale per la Floricoltura”

Liguria. Via libera in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, al progetto di “Potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici” in materia fitosanitaria per una spesa complessiva di 90mila euro.

“Per la realizzazione del progetto ci avvaliamo dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) di Sanremo – spiega il vice presidente Alessandro Piana -, soggetto con cui da tempo collaboriamo tramite il Servizio Fitosanitario Regionale”.

“Il piano è decisamente importante perché la Liguria è un noto crocevia di prodotti vegetali in import e in export; in più siamo una regione confinante di un Paese estero e di altri areali interessati da fitopatie o specie alloctone per cui le misure preventive devono continuare ad essere effettuate con particolare attenzione”.

“Il monitoraggio costante del territorio, con prelievi di campioni vegetali e relative analisi fitopatologiche sono la prima garanzia di sanità delle nostre produzioni e un valido supporto all’emissione dei passaporti delle piante per il mercato comunitario e dei certificati fitosanitari di export per i Paesi terzi” conclude Piana.