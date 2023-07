Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli “in cucina” per raccolta fondi: “Restyling delle aree pubbliche ancora danneggiate dall’alluvione”

Pontinvrea. Nuova singolare iniziativa da parte del sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli, questa volta impegnato ai fornelli per una serata speciale dedicata alla raccolta fondi e sostenere la località della Valle dell’Erro, in particolare gli interventi ancora mancanti di ripristino dopo l’alluvione dell’ottobre 2021, che aveva messo in ginocchio il paese.

“Stasera cucina… il sindaco!”, è titolo della serata, in programma domani sera, lunedì 17 luglio, alle ore 19.30, presso le Casermette di Giovo Ligure, con menù a base di pesce: cuculli, trofiette gamberi e porcini, fritto di pesce e dolce locale. Non mancherà il costante e prezioso aiuto della Pro Loco locale.

Il ricavato della cena sarà utilizzato per abbellire e le aree pubbliche della cittadina, che erano state pesantemente danneggiate dal fiume d’acqua che si era riversato sulle strade e in diverse zone del territorio comunale. Numerosi i danneggiamenti, infatti, provocati dall’evento alluvione: cento abitazioni coinvolte, il crollo di due ponti in località Martini e Isola e l’evacuazione di una famiglia isolata.

Pontinvrea, nonostante le tante problematiche, è oggi risorta con i tanti investimenti fatti nelle opere di ripristino a livello urbano, nell’ambito dei lavori effettuati post-alluvione – grazie anche ai fondi ricevuti -, arrivando all’inaugurazione della romantica Panchina dell’Amore e all’acquisto del nuovo palco per spettacoli e concerti.

Ora un passaggio ulteriore sul fronte delle aree pubbliche, pronte ad un restyling con i proventi dell’iniziativa benefica che vedrà protagonista la comunità di Pontinvrea.