Ponente in lutto per la scomparsa di Don Giovanni Grasso

Albenga. Ponente in lutto per la scomparsa del Reverendo Canonico don Giovanni Grasso: è deceduto questa mattina (15 luglio) all’istituto Domenico Trincheri di Albenga. Aveva 86 anni.

Nato a Bardino Vecchio il 23 febbraio 1937, nella locale chiesa parrocchiale aveva ricevuto il Santo Battesimo e la Cresima e qui era stato ordinato sacerdote il 13 dicembre 1959.

Diversi i ruoli che don Domenico ha ricoperto nel ponente ligure. Dal 1960 al 1966 è stato economo spirituale di Lenzari e poi per un anno di Tovo San Giacomo. Nello stesso periodo è stato anche vicario parrocchiale di San Nicolò a Pietra Ligure. Per 13 anni è stato parroco di Gazzo, carica che ha ricoperto fino al 1973 così come quella di vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Oneglia. È stato poi prevosto della medesima parrocchia (dal 1973 al 1996); canonico effettivo della Cattedrale (dal 1996 al 2008) quindi canonico emerito e arciprete di San Fedele in Albenga (dal 1998 al 2004). Negli anni Duemila, ha ricoperto il ruolo di amministratore parrocchiale di Garlenda (dal 2001 al 2003) e poi quella di arciprete di Gorra ed Olle (dal 2007 a settembre 2022).

È stato anche vicario foraneo di Oneglia dal 1984 al 1996, delegato vescovile della consulta aggregazioni laicali dal 1996 al 2003, vice direttore dell’ufficio amministrativo dal 1996 al 2006 e vicario episcopale per i laici dal 2003 al 2008.

La santa Messa esequiale, presieduta da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, avrà luogo nella chiesa Cattedrale di Albenga lunedì 17 luglio alle ore 10:30. Mentre, alle ore 15:30 sarà celebrata una santa Messa nella chiesa parrocchiale di Bardino vecchio a cui seguirà la tumulazione nella tomba di famiglia.