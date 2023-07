Pomeriggio di code sulle autostrade: quasi 10km in A10 in direzione Francia

Liguria. Una mattinata purtroppo contraddistinta da incidenti (leggi QUI) ed un pomeriggio all’insegna delle code. È questa la situazione, al momento, sulle autostrade liguri.

Per ora la situazione più critica si registra sul tronco di Autostrada dei Fiori, in A10, in direzione Francia con incollonamenti per quasi 10km.

Andando con ordine, si registrano 6km di coda tra Albenga e San Bartolomeo, in direzione Francia, causa lavori e complice anche un veicolo in avaria al km 94+000.

Coda di 2km tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia, sempre causa lavori. Coda di 1km tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, in direzione Francia, causa cantieri.