Polenta, verdure ripiene, michettin e piatti tipici: weekend ricco di sagre, ma anche spettacoli e musica live

Savonese. Tantissimi appuntamenti golosi con sagre in grado di soddisfare davvero tutti i palati, ma anche i consueti eventi culturali, spettacoli teatrali con volti noti del piccolo schermo come Solenghi e Marcorè, senza dimenticare la musica live, le mostre, i fuochi d’artificio e tanto altro. Il mese di luglio chiude col botto proponendo un weekend ricco di eventi per ogni gusto nel savonese. Sarà, quindi, un altro fine settimana che saprà regalare momenti di condivisione e divertimento. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

A SAN GIORGIO LA TRADIZIONALE SAGRA DEL MICHETTIN

Dal 25 al 30 luglio torna l’imperdibile appuntamento con la Sagra du Michettin della parrocchia di San Giorgio di Albenga, arrivata alla quarantasettesima edizione, insieme alla Mostra dell’Agricoltura, Artigianato – Fiori e Piante.

Dalle 21,30, prenderanno il via le serate musicali con diverse orchestre: il 29 Paolo Bagnasco; il 30 Domenico Cerry.

A CALIZZANO IL GRAN GALA DELLE POLENTE

Il 29 luglio, a Calizzano, torna il Gran Gala delle Polente in via Garibaldi. Dalle 19,30 nel centro storico del paese ci sarà una degustazione di polente e altri piatti.

A RIALTO LE VERDURE RIPIENE

Sabato 29 luglio, dalle 19, in località Chiesa a Rialto va in scena la prima edizione della “Sagra delle Verdure Ripiene” organizzata dall’Asd Polisportiva Rialtese. Si potranno degustare zucchine, melanzane e cipolle ripiene, ma anche ravioli, salsiccia, focaccini e tanto altro. La serata sarà animata dalla musica con Luca e Daniele e l’esibizione della Asd Scuola di Ballo Anna Chiola.

A CELLE TORNA PECORILE SOTTO LE STELLE

Da venerdì 28 luglio a domenica 30 luglio appuntamento con “Pecorile Sotto le Stelle” che propone piatti tipici e le mitiche foccaccette, oltre a musica e divertimento nell’omonima località del Comune di Celle Ligure. Tutte le sere gli stands gastronomici aprono alle 19 e dalle 18,30 sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito dalla via Aurelia, località Voglio. Per quanto riguarda l’intrattenimento il programma prevede venerdì 28 la serata di orchestra con Note d’Langa; sabato 29 super serata giovani con Vale dj e domenica 30 dalle 20 alle 21 la baby dance con Rossella e, a seguire, musica per tutti.

FESTA DELLA CRI A QUILIANO CON LA CARNE SULLA CIAPPA

Giunta alla sua 14° edizione, la festa si terrà nei giorni 28-29-30 luglio 2023, in Via Bertolotto, presso la storica sede della CRI a Quiliano, sede che nell’ottobre scorso ha festeggiato i suoi 25 anni di fondazione.

Lo stand gastronomico aprirà alle ore 19,00. Come gli anni scorsi protagonista sarà la carne cotta sulla ciappa di Urbe, la pietra famosa per le sue qualità di cottura delle carni, ma nel menù sono previsti piatti non a base di carne.

FUOCHI D’ARTIFICIO A SAVONA

Sabato 29 luglio tornano gli amati fuochi d’artificio a Savona, sul lungomare.

Si tratta di un appuntamento che attira sempre molti romantici che abbracciati possono godersi un’atmosfera suggestiva vicino al mare. Ma ad attendere “lo show in cielo anche tante famiglie con bambini.

Lo spettacolo pirotecnico è a cura dell’associazione bagni Marini e del Comune di Savona.

PAROLE UBIKATE IN MARE OSPITA DON CIOTTI

Sabato 29 luglio, alle ore 21,15, piazza Sisto IV, a Savona, un altro appuntamento con la rassegna estiva “Parole ubikate in mare”, a cura della libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca. Sul palco savonese ci saranno il fondatore di Gruppo Abele e Libera Don Luigi Ciotti e il sociologo Marco Revelli che saranno protagonisti dell’incontro dal titolo “Dimmi chi escludi, ti dirò chi sei. Dieci anni senza don Gallo” a cura della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova.

A ERLI IL COMICO GIANLUCA IMPASTATO

Sabato 29 luglio al campo sportivo di Erli sbarca lo spettacolo del comico Gianluca Impastato. L’appuntamento è a partire dalle 20. Il costo della cena con piatti tipici e dello spettacolo è di 30 euro.

A VARAZZE UN TRIBUTO A BATTISTI

Sabato 29 luglio, alle ore 21.15, in Piazza Bovani a Varazze, c’è “Quando il Rock…. incontro Battisti”, l’imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli amanti del grande Lucio Battisti ma non solo!

Lo spettacolo. è dedicato a quella che è da sempre considerata come un autentica icona della musica italiana, il grande Lucio Battisti, in quella che sarebbe stata la riccorenza del suo ottantesimo compleanno.

NERI MARCORE’ PROTAGONISTA A CASTELVECCHIO

Sabato 29 luglio a Castelvecchio di Rocca Barbena. Alle 21.00 piazza Cavour si trasformerà infatti nella cornice per la serata che avrà per protagonista Neri Marcorè: “Di mare e di vento”, un viaggio nella musica di Gianmaria Testa. Oltre a Neri Marcorè, voce e chitarra, saranno sul palco Chiara Di Benedetto al violoncello e Domenico Mariorenzi al pianoforte e chitarra. Lo spettacolo segue le tracce del libro “Da questa parte del mare” di Gianmaria Testa uscito postumo nel 2017, che racconta le storie, le suggestioni e le situazioni che hanno portato alle composizioni dell’album omonimo del 2006.

IL CORSO IN MUSICA: A SAVONA TRIBUTO AI QUEEN

Prosegue il 30 luglio la seconda edizione della rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Libraccio nell’isola pedonale di Corso Italia.

Dopo i Capovolti, sul palco allestito nell’isola pedonale di Corso Italia (zona ex San Paolo) si esibiranno i Dragon Attack con il loro Tributo ai Queen.

Il concerto è gratuito.

L’ORLANDO FURIOSO CON SOLENGHI A FINALE

Domenica 30 luglio alle ore 21 ai Chiostri di Santa Caterina di Finale Ligure va in scena “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto con Tullio Solenghi e Corrado Bologna, con la regia di Sergio Maifredi. Ingresso libero.

“Orlando furioso” di Ludovico Ariosto, scritto nel 1516, rinnova la letteratura italiana unendo le trame cavalleresche medievali al modello della classicità, i versi di Dante a quelli di Virgilio. A rendere vivo il poema ariostesco sono Tullio Solenghi e Corrado Bologna, un attore e un professore, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature comparate, protagonisti di una singolare tenzone in cui ognuno sfodera le sue armi.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.