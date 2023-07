Pnrr, l’assessore Giampedrone rassicura: “Nessun rischio per la messa in sicurezza del litorale a Celle Ligure”

Celle Ligure. Sono di oggi le rassicurazioni da parte dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone in merito ad alcuni interventi nel settore della difesa del suolo previsti in Liguria, tra cui l’atteso progetto di restyling del litorale cellese, con riferimento alla difesa della costa e alla protezione dell’arenile nella località turistica del levante savonese.

La precisazione arriva dopo le indiscrezioni su presenti tagli ai fondi del Pnrr.

Per quanto riguarda le altre opere di contrasto al dissesto idrogeologico previste in Liguria e finanziate dal Pnrr, “si parla di 20 milioni di euro per otto opere, con un iter che sta procedendo nel pieno rispetto delle scadenze previste dal Fondo Nazionale di Ripresa e Resilienza – afferma Giampedrone -. A queste si aggiungono i trenta milioni di Pnrr stanziati per realizzare i sei lotti della Ciclovia Tirrenica”.

“L’intenzione è senza dubbio quella di realizzare queste opere: al di là della gestione del Pnrr, che segue valutazioni nazionali, gli interventi liguri contro il dissesto non subiranno cambiamenti di programma. Riteniamo sia opportuno lasciarli nel Pnrr, ma come Regione siamo disposti a recepire le valutazioni del Governo, purché questi interventi si facciano. Lo stesso discorso vale – continua l’assessore – per la Ciclovia Tirrenica, che ha già tutti i lotti in gara”.

Tra le otto opere contro il dissesto idrogeologico finanziate dal Pnrr c’è anche il progetto per la difesa dell’abitato e del litorale del comune di Celle Ligure, sul quale a fine estate dovrebbe delinearsi l’aggiudicazione dei lavori.

La progettazione si inserisce nello Schema di accordo tra Dipartimento della Protezione Civile e Regione Liguria riguardante l’elenco degli interventi per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, proposti da Regione Liguria, del valore complessivo di oltre 20,8 milioni di euro, da finanziare tramite il PNRR – “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” (Missione 2 – Componente 4).

Per Celle Ligure sono previsti 4,5mln di euro per la realizzazione del primo stralcio dell‘intervento complessivo di difesa dell’abitato, delle spiagge e delle attività produttive del borgo a seguito della storica mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018.