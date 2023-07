Pietra Ligure, sottopasso del rio Ranzi invaso da melma e acqua: “off limits” l’accesso alle spiagge

Pietra Ligure. In attesa che venga completato – entro l’autunno – il nuovo sottopasso ferroviario per l’accesso alle spiagge nella passeggiata a ponente di Pietra Ligure, l’attuale direttrice verso il mare, il sottovia idraulico in corrispondenza del rio Ranzi risulta ancora allagato a seguito delle piogge e precipitaizoni degli ultimi giorni, rendendo alquanto difficoltoso giungere sui tratti del litorale pietrese.

Diverse le segnalazioni pervenute in merito alla situazione di accesso alle spiagge.

Tuttavia non è una novità, infatti il sottovia è da tempo soggetto ad allagamenti e a chiusure temporanee in concomitanza ad eventi pluviometrici.

Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha varato il nuovo intervento nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana, che prevede il collegamento fra via XXV Aprile e la passeggiata “Partigiani” mediante la costruzione di un sottopasso pedonale sotto la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nell’area del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti”.

Questo consentirà una piena fruibilità anche per le persone diversamente abili, ad esempio, ora costrette a transitare su una passerella posta sull’attuale sottovia, che oggi risulta allagata e invasa dall’acqua.