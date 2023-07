Pietra Ligure, si fingono tecnici per bonifica amianto e raggirano coppia di anziani

Pietra Ligure. Alcune migliaia di euro trafugati ad una coppia di anziani residenti in una abitazione a Pietra Ligure, in via Milano.

E’ successo questa mattina quando due persone hanno bussato alla porta qualificandosi come addetti di una società specializzata nella bonifica dell’amianto. I due hanno evidenziato la necessità di un controllo urgente, così sono riusciti ad introdursi all’interno dell’alloggio per un finto sopralluogo.

I due malviventi, secondo quanto riferito, sarebbero poi riusciti a farsi aprire la cassaforte, riuscendo a portare via il denaro contante contenuto all’interno e alcuni oggetti in oro, per una stima complessiva che si aggira sui dieci mila euro.

Solo dopo i due anziani si sono accorti del raggiro, hanno dato l’allarme e denunciato l’episodio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione pietrese, che hanno avviato le prime indagini sull’accaduto: al vaglio, oltre alla diretta testimonianza della coppia di anziani, le possibili tracce lasciate dai due ladri camuffati da falsi tecnici, così come le stesse immagini delle telecamere della zona che potrebbero averli ripresi durante la rapida fuga dalla palazzina pietrese.