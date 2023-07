Pietra Ligure, restaurata la “Madonnina” di via Nazario Sauro. De Vincenzi: “Sigillo alla riqualificazione dell’area”

Pietra Ligure. “A metà giugno, nell’ambito dei lavori di riqualificazione, allargamento della sede stradale e messa in sicurezza pedonale di via Nazario Sauro, l’edicola votiva della “Madonnina”, precedentemente posizionata a bordo strada, era stata spostata e collocata sul nuovo marciapiede. Oggi, la statua della “Madonnina”, rovinata dal passare del tempo, è stata riposizionata al suo tradizionale posto, completamente restaurata a titolo gratuito grazie al contributo di beneficienza della ditta Ecoedile srl della famiglia Verus”

Lo annuncia il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, anche nell’ambito del complessivo intervento di restyling urbanistico dell’area cittadina.

“Un bel regalo per tutta la nostra comunità e un gran bel “sigillo” all’importante intervento di riqualificazione di via Nazario Sauro, che ha restituito alla collettività questa fondamentale arteria di collegamento con l’entroterra e direttrice strategica e nevralgica per la viabilità dell’Aurelia e di tutto il comprensorio” prosegue il primo cittadino pietrese.

“Grazie ancora alla ditta Ecoedile srl e alla famiglia Verus per i lavori eseguiti con professionalità e tempestività e, non da ultimo, per il restauro della “Madonnina” che, da oggi, “sorveglia” di nuovo automobilisti e pedoni che fruiscono, finalmente in tutta sicurezza, della bellezza, oltre che dell’utilità, di questa strada che costeggia l’argine sinistro del Maremola”, conclude De Vincenzi.