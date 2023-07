Pietra Ligure, piazzale Geddo si amplia: disponibili 40 parcheggi liberi in più

Pietra Ligure. “Con l’apertura di quaranta posti auto liberi, ieri abbiamo ampliato ulteriormente il grande parcheggio dell’ex campo sportivo, piazzale Flavio Geddo. Quaranta parcheggi in più a servizio della nostra cittadinanza e delle manifestazioni estive che, come dimostrato dalla recente notte bianca, attirano un sempre maggiore numero di persone”. Lo fanno sapere, in una nota, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

“L’area, non asfaltata ma perfettamente fruibile e dotata di stalli correttamente delimitati, è quella ricompresa fra la zona già adibita a parcheggio e il cimitero. I lavori, iniziati ai primi di luglio e appena terminati, hanno impegnato complessivamente 30 mila euro finanziati interamente con risorse proprie comunali – proseguono il sindaco e l’assessore – Alla fine della stagione estiva, il parcheggio tornerà ad essere nuovamente area di cantiere per permettere l’ultimazione delle importanti opere pubbliche in corso sul territorio ma, una volta terminate le suddette opere, il parcheggio verrà definitivamente sistemato con l’asfaltatura e la piantumazione di alberi per garantire sia l’ombreggiamento che l’attenzione all’ambiente e al decoro urbano, per noi requisiti di qualità importanti in qualunque intervento infrastrutturale”.

“Con questa anteprima estiva, seppur non ancora definitiva, consegniamo alla città uno spazio di pubblica utilità, incrementando con un consistente numero di parcheggi, nel momento in cui ce n’è più bisogno, quest’area già dedicata alla sosta libera, a pochi passi dal centro storico”, concludono De Vincenzi e Amandola.