Pietra Ligure, cedimento cavalcavia A10 provocato dalla rottura di una tubazione: al via i lavori

Pietra Ligure. Il cedimento stradale del cavalcavia sopra il tratto di A10 in via Ranzi a Pietra Ligure è stato causato dalla rottura di una tubazione dell’acquedotto, che avrebbe innescato un successivo dissesto del terreno sotto la pavimentazione del collegamento viario. La precisazione arriva da Autofiori, il gestore autostradale, in merito al completamento degli accertamenti tecnici effettuati dopo l’accertamento sulla grossa buca nel tratto che conduce alla frazione pietrese.

A cedere, quindi, non sono state le strutture del cavalcavia, dove non si è registrata alcuna criticità di natura statica: ora è in vigore una viabilità a senso unico alternato regolata da semaforo e segnaletica, oltre alla limitazione di peso fino a due tonnellate per i mezzi in transito, disposta per ragioni di sicurezza.

Dunque un danno strutturale, ma non determinato direttamente dallo stato dell’infrastruttura viaria, ma conseguente al guasto della condotta idrica.

Personale tecnico comunale e di Autofiori avevano già svolto un primo sopralluogo per valutare la situazione, con la prospettiva di un complessivo intervento di messa in sicurezza per il cavalcavia autostradale. Ora è arrivata la conclusione delle perizie tecniche, che hanno stabilito la causa esatta del cedimento.

Almeno una settimana per effettuare i lavori: previsto un restringimento di carreggiata sulla A10, una modifica che non dovrebbe creare particolari disagi alla viabilità.

Per la prossima settimana Autofiori ha predisposto il cantiere, con forme e modalità concordate anche con l’amministrazione comunale di Pietra Ligure.