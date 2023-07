Piaggio Aerospace, l’assessore Benveduti: “Acquirente solido”. Cisl: “Coinvolgere il sindacato”

Liguria. “L’annuncio dei commissari di aver dato l’ok a procedere a 13 soggetti interessati sui 18 presentati è da considerarsi un buon segnale dell’interesse che c’è per l’acquisizione di Piaggio Aerospace, fa ben sperare anche il valore industriale di molti soggetti, direi uno dei fattori principali esposti dal sindacato, così come l’interezza del gruppo, e quindi degli asset industriali con l’intera occupazione, si parla anche di soggetti italiani ed europei, ma quanti del settore ? I tempi sono stretti, ma le idee devono essere chiare a tutti, soprattutto al governo che non può e non deve sbagliare sulle valutazioni e sul coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori in questa fase delicata”.

Lo spiega Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria dopo l’annuncio dei Commissari.

“Un azienda storica e strategica per il nostro paese coperta da Golden power va tutelata e gestita nel migliore dei modi e non permetteremo passi falsi” conclude l’esponente sindacale.

“Il futuro produttivo della Liguria passa anche da storiche e strategiche realtà, come Piaggio Aerospace, che da oramai troppo tempo attendono un concreto piano di rilancio che salvaguardi e sviluppi nel medio-lungo periodo il patrimonio tecnologico e industriale della nostra regione. Siamo pertanto fiduciosi della nuova fase di vendita avviata dalla struttura commissariale, che ha autorizzato la due diligence per tredici dei diciotto soggetti che avevano espresso l’interesse all’acquisto della società” commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, all’apertura della nuova fase del processo di vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, annunciata dai commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti.

“Ribadiamo, come più volte affermato in questi anni, la necessità di individuare un acquirente che proponga un solido piano di sviluppo nel medio-lungo termine, mantenendo l’interezza produttiva dei due siti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente” aggiunge l’assessore.

“Positivo che siano 13 i soggetti ammessi alla fase di due diligence per l’acquisto di Piaggio Aerospace, su 18 che avevano espresso una manifestazione d’interesse – dice la vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, Ilaria Cavo -. E ancor di più per quanto detto dai commissari, secondo i quali si tratta di società o consorzi, per la maggior parte italiani o europei, con una forte componente industriale e con il dichiarato interesse a rilevare l’azienda nella sua interezza”.

“Il tutto in coerenza con quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in risposta a una nostra interrogazione in aula, in cui avevamo fatto presente quanto importante fosse per Noi moderati individuare un’offerta capace di assicurare solidità finanziaria e un piano industriale tale da garantire il futuro dei siti e la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali”.

“Il ministro aveva parlato di Piaggio Aerospace come di un’eccellenza che non può rimanere in amministrazione straordinaria, e dato prospettive e tempi, che sinora sono rispettati per arrivare, questo è l’obiettivo finale, alla cessione definitiva entro l’anno. Continueremo a seguire con attenzione la procedura che si sta svolgendo, perché al centro del nostro interesse è la salvaguardia e il rafforzamento dell’economia del territorio e la qualità delle nostre industrie” conclude la deputata ligure.