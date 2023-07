Piaggio Aerospace; Gambardella (Uilm): “Importanti le dichiarazioni del ministro Urso ma attendiamo esito positivo della gara”

Villanova d’Albenga. “È positiva l’attenzione dimostrata dal ministro Adolfo Urso alla vertenza di Piaggio Aerospace ma potremo ritenerci soddisfatti solo quando questa annosa vertenza sarà risolta ed i lavoratori avranno finalmente una solida prospettiva di lavoro”. Lo dichiara Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm e coordinatore per l’aerospazio, a seguito del question time che si è tenuto ieri alla Camera in cui è intervenuto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, sulla vertenza Piaggio Aerospace.

“I governi precedenti hanno sempre annunciato iniziative senza mai trovare una soluzione industriale definitiva che portasse fuori dall’amministrazione straordinaria Piaggio Aerospace, una realtà con grandi potenzialità, know how, competenze e tecnologie” sottolinea Gambardella.

“Purtroppo i lavoratori di Villanova d’Albenga e Genova dovranno ancora attendere, secondo le dichiarazioni del ministro, fino a dicembre per poter conoscere il nuovo investitore ed il piano di rilancio industriale” continua.

“Auspichiamo che, fra i soggetti che hanno manifestato interesse nell’ultimo bando di gara, ci siano anche aziende italiane del settore aerospaziale, a partire dai campioni nazionali, che possano valorizzare Piaggio Aerospace anche in un’ottica di sistema del manufatturiero italiano e che possano offrire maggiori garanzie per la salvaguardia di una eccellenza del nostro Paese” prosegue.

“Confidiamo in un costante impegno diretto del ministro Urso fino alla auspicata positiva conclusione della vertenza” conclude Gambardella.