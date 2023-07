Peste suina, altri tre casi nel savonese: in Liguria 387 positività

Savona. La peste suina Africana continua a colpire il territorio ligure e savonese. I dati definitivi delle positività riscontrate fino al 5 luglio 2023 vedono 854 casi, ventitré in più rispetto all’aggiornamento della settimana precedente: quindici casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 387; per otto in Piemonte dove i casi identificati salgono a 467.

I quindici nuovi casi liguri sono stati rilevati: dodici in provincia di Genova, a Genova (dodici da inizio emergenza), uno a Lumarzo (otto), due a Montoggio (diciassette), uno a Serra Riccò (diciassette), quattro a Torriglia (ventidue); tre in provincia di Savona, uno a Dego (due), uno a Stella (dieci), uno a Urbe (quattordici).

Gli otto nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno ad Acqui Terme (due), uno a Borghetto Borbera (undici), uno a Carpeneto (tredici), uno a Fabbrica Curone (tre), uno a Melazzo (sette), uno a Molare (tredici), uno a Ovada (venti), uno a Rocca Grimalda (sedici).

Rimangono 102 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina.