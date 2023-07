Perde il controllo dell’auto e si schianta sul lampione: incidente ad Albenga

Albenga. Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato su un lampione, trascinandolo per qualche metro fino al marciapiede di fronte e danneggiando alcune moto parcheggiare. È successo questa mattina ad Albenga, intorno alle 6, davanti al bar Il Goloso.

L’auto, una Fiat 500 Abarth, arrivava da via Genova ed è poi entrata in contromano in via dei Mille e qui è avvenuto l’incidente.

Ancora da chiarire le cause del sinistro e il motivo della manovra avventata effettuata dall’autista. La polizia stradale è al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i militi della Croce Rossa di Albenga e i vigili del fuoco.

E a proposito delle voci che corrono in città della presunta fuga di uno degli occupanti dell’auto è in corso da parte del comando della polizia stradale l’acquisizione da parte della polizia locale delle immagini della video sorveglianza anche per chiarire la dinamica dell’incidente.