PD, il neo segretario Natale: “Sanità, Pnrr, lavoro e giovani, un programma di sviluppo per la Liguria”

Liguria. Primo vero incontro politico del neo segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale, nel Circolo PD del centro storico genovese, con l’eurodeputato Brando Benifei, i senatori Lorenzo Basso e Annamaria Furlan; i deputati Andrea Orlando e Valentina Ghio, i consiglieri regionali Luca Garibaldi, Pippo Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Armando Sanna, oltre alla vicesegretaria provinciale PD di Genova Katia Piccardo, il segretario PD Savona Emanuele Parrinello, il segretario PD Tigullio Alessio Chiappe, il segretario PD Spezia Iacopo Montefiori, il capogruppo PD a Genova Simone D’Angelo e la capogruppo PD Spezia Marina Giannetti.

“Quella di oggi – spiega il segretario del PD Liguria Davide Natale – è stato il primo di una serie di incontri che terremo con una cadenza periodica in cui ci confronteremo con gli eletti liguri al parlamento nazionale ed europeo, con i consiglieri regionali, i capigruppo dei comuni capoluoghi liguri e i segretari di federazione, per allineare e coordinare il lavoro del Partito Democratico a tutti i livelli. Per il futuro, abbiamo anche deciso di organizzare un evento in cui parteciperanno tutti gli amministratori comunali e provinciali”.

“L’obiettivo è creare un’agenda comune sui temi da portare avanti con forza ed efficacia per sostenere una visione unitaria sulle battaglie diventate ormai fondamentali per il Paese e per i cittadini liguri. Saranno incontri di merito e di metodo per condividere proposte, temi e progetti futuri. A partire dalla Sanità, in Liguria sempre più in difficoltà, ma anche il lavoro povero, l’emergenza abitativa, i giovani, il precariato, la formazione, fino al capitolo fondamentale dei fondi del Pnrr, una risorsa unica che non può andare sprecata”.

“Sulla Sanità nel mese di settembre – prosegue Natale – prenderanno il via una serie di iniziative sui territori per discutere dei problemi, incontrare gli stakeholder e presentare le nostre proposte come quelle che prevedono l’utilizzo delle risorse pubbliche per la realizzazione dei nuovi ospedali; alle necessarie assunzioni di personale e agli investimenti in attrezzature che potranno abbattere le liste d’attesa e le fughe verso altre regioni. Prevedremo, sempre da settembre, incontri tematici anche sul Pnrr e tutte le opere cruciali che ruotano attorno ai fondi del Next generetion EU, dal dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori, dalla transizione energetica ai fondi per la scuola e gli asili aggiunge ancora Natale.

“Sul tema del lavoro riprenderemo l’argomento nelle Feste dell’Unità, mentre per quanto riguarda l’emergenza abitativa e la casa ci inseriremo all’interno del Piano Casa che la segreteria nazionale sta elaborando”.

“Un altro tema che ci sta a cuore è quello dell’entroterra, un punto fondamentale sia per il programma delle prossime elezioni amministrative sia perché sarà uno dei punti della conferenza programmatica in previsione delle elezioni regionali. Dobbiamo lavorare per l’entroterra mettendo in sinergia i vari territori e soprattutto potenziando il collegamento con le città e la costa, senza dimenticare di garantire a chi ha scelto di viverci i servizi indispensabili, per evitare lo spopolamento e invertire la rotta dell’isolamento” conclude il segretario Dem.