PD, il neo segretario Natale: “Per le regionali ci faremo trovare pronti, il candidato dopo le Europee”

Liguria. La strada verso le elezioni regionali del 2025 inizia domattina, sabato 29 luglio. Davide Natale, neo segretario regionale del Pd, ha convocato un incontro con tutti gli eletti dem per impostare la strategia e il coordinamento tra territori. Europarlamentari, deputati, senatori, consiglieri regionali, capigruppo nei Comuni capoluogo, segretari delle cinque federazioni e segretario dei giovani democratici. Una volata lunga, una campagna elettorale che “dovrà durare almeno un anno” e il nome di chi sfiderà Giovanni Toti pronto subito dopo le elezioni europee.

In una lunga intervista all’agenzia Dire, Davide Natale mette in guardia i suoi: “Basta perpetrare gli errori del passato, il candidato presidente dobbiamo individuarlo consci del grande errore che abbiamo fatto nel 2020 e perpetrato nelle amministrative principali, ad esempio l’anno scorso a a Genova, arrivando troppo a ridosso dell’appuntamento elettorale – dice – il nome deve arrivare almeno un anno e mezzo prima delle elezioni, in modo da avere un anno pieno di campagna elettorale. Se si voterà a inizio 2026, vuol dire partire subito dopo le amministrative dell’anno prossimo e le europee”.

Ma il nome sarà uno degli ultimi passaggi. “La prima alleanza da fare è col Pd, che ora è sulle gambe, abbiamo bisogno di partire dal Pd, dai territori, dalle feste, dalla partecipazione. Bisogna dare una chiara identità organizzativa, istituzionale e programmatica al Partito democratico ligure”.

Per arrivare alle regionali, però, si deve passare dalle amministrative del prossimo anno (e dalle europee). “Per quanto riguarda le amministrative, dobbiamo andare sui territori e capire qual è la scelta migliore per far crescere le comunità, partendo da un presupposto: in questi anni, tutte le volte in cui c’è stato un passaggio in cui i sindaci e gli amministratori di centrodestra dovevano scegliere tra un obiettivo per il proprio territorio e un obiettivo politico, hanno scelto un obiettivo politico”.

Ad esempio? “Piano sociosanitario, Agenzia per i rifiuti, leggi urbanistiche... il centrodestra ha sempre votato come diceva Toti e non guardando all’interesse del territorio”. Ma non è normale seguire il leader politico di riferimento? “Il primo obiettivo deve essere sempre la tutela degli interessi del proprio territorio – risponde Natale – magari esasperando eccessivamente la discussione, ma in passato chi era di centrosinistra aveva ben chiaro questo obiettivo. Quindi dobbiamo tornare sui territori e creare alleanze con quel civismo che oggi, anche per colpa nostra, si è allontanato da noi e dalla politica e magari ha iniziato a strizzare l’occhio al centrodestra perché non ci vedeva più come interlocutori”.

La speranza del neo segretario del Pd ligure è quella di poter realizzare “un modello più ampio del modello Sansa, ma non dobbiamo crearlo in vitro nella nuova alleanza. Bisogna crearlo assieme a chi ha fatto questo percorso fino ad oggi e a tutti quelli che riusciremo a coinvolgere nei prossimi mesi”.

Quindi l’esperienza Sansa è da rinnegare? “Ma no, io Sansa lo avrei candidato. Col senno di poi, forse, si sarebbero potute fare valutazioni diverse, ma nel 2020 l’avrei candidato”. Però, qualche errore lo avrete pur fatto se il centrodestra ha fagocitato praticamente tutta la Liguria, o no? “Non voglio incolpare gli altri – conclude Natale – per il passato mi sentirei di incolpare me stesso per aver pensato che fosse sufficiente delegare la gestione politica a chi aveva il ruolo che oggi ho. Invece, avrei dovuto profondere un impegno maggiore e non lasciare solo chi mi ha preceduto nell’affrontare momenti complicati. Forse si è lasciato che la struttura del partito si indebolisse un po’ troppo, ma il contesto non era dei più semplici tra congressi ed elezioni. E’ una responsabilità collegiale del gruppo dirigente che non ha capito che era il momento di fare squadra e speriamo di riuscire a fargliela fare ora”.

L’8 luglio è stato eletto, domani convoca gli amministratori e i rappresentanti del partito, a metà settembre vuole avere pronta la segreteria. “Penso a undici persone, più il sottoscritto. Massimo dodici. Ci sarà una dovuta rappresentanza territoriale e delle varie sensibilità, come previsto dallo Statuto. Soprattutto, dovrà essere molto operativa. Spero che accettino anche persone note”. Aspetti, questi ultimi due, che potrebbero segnare un taglio netto col recente passato. Ma c’è di più.

“A fianco alla segreteria – racconta – individueremo dei dipartimenti più settoriali che andranno ad occuparsi in maniera più specifica dei temi: penso a veri e propri forum con esperti di settore. Un ruolo fondamentale lo avrà il dipartimento di Formazione-Centro studi, un pezzo chiave per i prossimi due anni, perché abbiamo bisogno di dare velocemente gli strumenti per costruire una nuova classe dirigente, ma anche per conoscere i principali temi che riguardano la nostra regione e il nostro territorio. Tutte queste realtà dovranno lavorare per arrivare alla conferenza programmatica da fare nella primavera del 2024“.

I “forum” sono l’idea individuata da Natale per tornare ad aprire il Partito democratico all’esterno. “Con i forum ci apriremo alla società, saranno le realtà che ci dovranno consentire di giungere al giusto mix assieme alla segreteria”, detta la linea. Anche perché, non ha paura di ammettere, “il Partito democratico deve aprirsi, levarsi un po’ di spocchia che ha accumulato negli ultimi anni. L’aspetto principale che ci viene rinfacciato dai nostri elettori, simpatizzanti o ex, è quello di esserci posti come quelli con la verità sempre in tasca, di essere convinti che fossero i cittadini a non capire e non noi a non aver innovato la nostra proposta. Per innovare e rinnovare la nostra proposta serve essere aperti e serve una costanza nella discussione, non soltanto una cosa a spot”.