Paura in corso Tardy e Benech a Savona: trovato serpente all’ingresso di un palazzo

Savona. Incontro insolito questa mattina in corso Tardy e Benech a Savona, dove è stato visto un serpente, all’interno del portone di un condominio.

E’ stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Al loro arrivo l’animale si era allontanato.

“In seguito agli accertamenti con il servizio veterinario e i carabinieri forestali il serpente potrebbe essere un serpente del grano o un pitone, due specie verosimilmente non pericolose per l’uomo“, ha spiegato il comandante della polizia locale Igor Aloi.

Verrà effettuato un sopralluogo porta a porta per verificare chi è il proprietario del serpente: “Per il pitone – spiega ancora Aloi – deve essere denunciato il possesso, invece nell’altro caso no. Non risulta nessuna denuncia, se fosse un pitone ci sarebbe un’irregolarità a carico del possessore”

L’invito di Aloi è di avvertire i soccorsi il prima possibile: “E’ importante chiamare subito il 112 o la nostra sala operativa 811818″.