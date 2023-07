Pallapugno: Bormidese e Don Dagnino sconfitte in trasferta in Serie C1

Bormida. I playoff della Serie A Banca d’Alba, dopo la terza giornata di andata, hanno una nuova capolista: è la Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto che, complice il turno di riposo della Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto, batte 9-4 l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e si porta da sola al comando della classifica con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici. L’Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa si aggiudica 9-6 lo scontro diretto con la Bormidese di Davide Dutto e resta in cosa per il terzo posto, portandosi a tre lunghezze da albesi e imperiesi.

Serie A Banca d’Alba Playoff – Terza giornata di andata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-4

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese 9-6

Riposa: Pallapugno Albeisa

Classifica : Marchisio Nocciole Cortemilia 18; Pallapugno Albeisa e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 17; Araldica Castagnole Lanze 14; Bormidese 10.

PROSSIMO TURNO

Si fa sempre più interessante la lotta per la conquista delle prime due posizioni dei playout della Serie A Banca d’Alba, con quattro squadre in due punti. Con la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto ferma per il turno di riposo, vincono l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, 9-8 con l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Gilberto Torino, e la Virtus Langhe di Davide Barroero per 1-9 in casa del Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto.

Serie A Banca d’Alba Playout – Seconda giornata di andata

Acqua San Bernardo San Biagio-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-8

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Virtus Langhe 1-9

Riposa: Bfm Macchine Agricole Canalese

Classifica: Bfm Macchine Agricole Canalese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 9; Virtus Langhe 8; Acqua San Bernardo San Biagio 7; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

PROSSIMO TURNO

Serie B – Quinta di ritorno

Amici del Castello-Abrigo Banca d’Alba Ricca 9-7

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Gottasecca 9-3

Speb-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-7

Castiati Neivese-Prodeo 9-4

Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-4

Pieve di Teco-Benese 9-0

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C1 – Posticipo q uinta di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida 9-5

Sesta di ritorno

Alusic Merlese-Caraglio 9-6

Centro Incontri-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 3-9

Valle Bormida-Pieve di Teco 9-1

Pallapugno Albeisa-Don Dagnino 9-0

Castiati Castagnole Lanze-Officine Pesce Bubbio 9-7

Gottasecca-Bormidese 9-7

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C2 Girone 1 – Terza giornata di andata

Pro Paschese-Ceva 9-3

Riposa: Ricca

Serie C2 Girone 2 – Terza giornata di andata

Merlese-Neivese 9-4

Riposa: Alta Langa

Serie C2 Girone 3 – Terza giornata di andata

San Leonardo-Speb 9-7

Riposa: Canalese

Serie C2 Girone 4 – Terza giornata di andata

Augusto Manzo-Peveragno 9-7

Monastero Dronero-Subalcuneo 8-9

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Femminile – Terza e ultima giornata di ritorno

Gymnasium Albese-Canalese 9-6

San Leonardo-Amici del Castello 8-9

Classifica finale prima fase : Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese e Gymnasium Albese 1.

Canalese terza e Gymnasium Albese quarta per differenza giochi negli scontri diretti

Femminile – Semifinali da definire

Amici del Castello-Gymnasium Albese

San Leonardo-Canalese

Under 21 – Sesta di ritorno

Bormidese-Pro Paschese 9-7

Benese-Virtus Langhe 9-2

Imperiese-Peveragno 4-9

Gottasecca-Araldica Castagnole Lanze 7-9

Riposa: Centro Incontri

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Allievi Girone bianco – Terza giornata di andata

Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 3-8

Gottasecca-Pro Paschese A 8-1

Allievi Girone rosso – Terza gironata di andata

Taggese-Caraglio 7-8

Virtus Langhe-Cortemilia 8-6

Allievi Girone verde – Terza giornata di andata

Pro Paschese B-Subalcuneo 4-8

Bormidese-Peveragno 6-8

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Esordienti Girone rosso – Seconda di ritorno

Amici del Castello-Augusto Manzo B 7-0 forfait

Taggese-Subalcuneo B 7-1

Subalcuneo A-Virtus Langhe 7-1

Esordienti Girone verde – Seconda di ritorno

Monastero Dronero-Albese 7-3

Valle Bormida-San Leonardo 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese 7-0

Esordienti Girone bianco – Seconda di ritorno

San Biagio-Merlese 7-2

Bubbio-Augusto Manzo A 7-0

Riposa: Murialdo

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Coppa Italia – Semifinali (gara unica)

Subalcuneo A-Araldica Castagnole Lanze 6-7

Bubbio-Taggese 2-7

Araldica Castagnole Lanze e Taggese in finale

Pulcini Girone A – Quinta di ritorno

Cortemilia-Ricca 0-7

Alta Langa-Albese 7-3

Sabato 29 luglio ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Merlese B

Riposa: Neivese

Pulcini Girone B – Quinta di ritorno

Subalcuneo-Pro Paschese 3-7

Amici del Castello-San Leonardo 1-7

Merlese A-Speb 2-7

Riposa: Don Dagnino

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Promozionali Girone A

Classifica finale prima fase : Amici del Castello 7; Imperiese 5; Taggese -1.

Taggese un punto di penalizzazione

Promozionali Girone B – Quarta e ultima giornata ad Andora

Don Dagnino-San Leonardo 2-5

San Leonardo-Prodeo 5-0

Prodeo-Don Dagnino 1-5

Classifica finale prima fase : San Leonardo 8; Don Dagnino 4; Prodeo 0.

Promozionali Girone C

Classifica finale prima fase : Pro Paschese 8; Canalese 3; San Biagio 1.

Promozionali Girone D

Classifica finale prima fase : Monastero Dronero 8; Centro Incontri e Speb 2.

Centro Incontri seconda e Speb terza per differenza giochi negli scontri diretti

Promozionali Girone E – Quarta e ultima giornata a Mondovì

Merlese A-Merlese B 5-0

Merlese A-Ceva 5-3

Merlese B-Ceva 5-4

Classifica finale prima fase : Merlese A 7; Merlese B 5; Ceva 0.

Promozionali Girone F

Classifica finale prima fase : Ricca 12; Albese A 8; Albese B 4; Monticellese 0.

Promozionali Girone G

Classifica finale prima fase : Valle Bormida 7; Cortemilia 3; Gottasecca 2.