Palio Storico di Albenga, spettacoli teatrali, shopping, musica live e sagre: cosa fare questo weekend

Savonese. Sagre, eventi culturali, spettacoli teatrali, mostre, shopping, musica live, l’attesissimo Palio di Albenga e tanto altro. Il mese di luglio continua ad essere ricco di eventi per tutti i gusti nel savonese. Sarà, quindi, un altro weekend che saprà regalare momenti di condivisione e divertimento. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

AD ALBENGA C’E’ IL PALIO STORICO

Fino al 24 luglio torna il Palio Storico di Albenga arrivato alla XIII° edizione. Si tratta di una rievocazione storica, con animazione e spettacoli, taberne aperte e Palio tra i Quartieri della Città organizzato dall’Associazione Rievocatori Ingauni e i Quartieri del Palio Storico, in collaborazione con Comune di Albenga, Mway Communication & Events e Caffè letterario “Ai Giardinetti”. Corteo storico, Palio dei Quartieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri e armigeri alle porte. I Quartieri: San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia si sfideranno nelle gare del “Palio” -tiro con l’arco, la famiglia medievale, il tiro alla fune e il neonato gioco della sassaiola e nella gara della “Storicità” che vedrà gli stessi battersi sui differenti allestimenti e mestieri rievocati.

Qui il programma completo dell’evnto

A MALLARE UNA SAGRA DEDICATA AL PESCE

Anche quest’anno la Società Calcio Mallare organizza quattro giorni tra gusto, musica e divertimento alla festa di pesce a Mallare “Una barca nel bosco”. A 10 minuti dall’uscita di Altare, una sagra innovativa che si svolge sulle colline mallaresi e si distingue per il suo menu a base di pesce. Gli stand gastronomici, proporranno piatti di solo pesce da gustare in un tipico paesaggio collinare circondati da prati e alberi presso la località Eremita. Tutti i dettagli sull’evento qui.

A NASINO LA SAGRA DEL FRISCEU

Sabato 22 e domenica 23 a Nasino, in località Madonna di Curagna, arriva la Sagra du Frisceu con stand gastronomici, musica e animazione per i più piccoli. Sabato si inizia alle 19 e, dopo cena, ci sarà una serata revival con Djenzo. Domenica invece si parte dalle 12 con l’apertura degli stand gastronomici “non stop” con pomeriggio e serata danzante insieme alla scuola RiVa Salsera. Per i più piccoli è previsto il truccabimbi ed uno spettacolo di magia con Magic Alex.

A FINALE SHOPPING CON SBANCA IL BANCO

Sabato 22 luglio a Finale Ligure appuntamento con “Sbanca il banco”, una giornata di shopping all’aperto per le vie della città. Dalle 10 fino alla mezzanotte ci saranno tante bancarelle che riempiranno le vie cittadine con eccezionali promozioni di qualità e gustose specialità gastronomiche. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune. In caso di pioggia “l’evento” sarà posticipato al giorno seguente.

A BORGIO IN SCENA 28 MOTIVI PER INNAMORARSI

Il 22 e 23 luglio, alle ore 21, debutterà al 57esimo Festival teatrale di Borgio Verezzi “28 motivi per innamorarsi” di Jennifer Lane con Pino Quartullo e Roberta Giarrusso, per la regia di Fabrizio Coniglio.

Ventotto domande per scoprire se due persone possono innamorarsi l’una dell’altra. Tante sarebbero, secondo uno studio scientifico pubblicato dal New York Times, le prove, i quesiti, che due persone devono superare, rispondendo ognuno secondo il proprio istinto ed il proprio vissuto, per scoprire se hanno una reale chance di diventare una coppia. Da questo singolare, ma scientifico test sulle affinità amorose parte il testo teatrale di Jennifer Lane, che vede protagonisti un uomo ed una donna, già marito e moglie, ma non più assieme a seguito di un evento assolutamente dirompente nella loro vita coniugale. Una sera, alla vigilia del divorzio, i due protagonisti della commedia decidono di mettersi alla prova, quasi a voler provare a sé stessi che in fondo quel test, anni prima, lo avevano brillantemente superato. O forse no. “Qui tutti i dettagli.

CARNEVALOA SUMMER EDITION A LOANO

Si terrà sabato 22 luglio l’edizione 2023 del Carnevalöa Summer Edition, la manifestazione organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 21.30 su corso Roma sfileranno i carri che hanno partecipato alle ultime edizioni del Carnevalöa “invernale”. Tra di loro i carri di rappresentanza dei borghi di Loano: Mercoledì (di via Dante e Roba da Matti Group), Loa Wimbredon (Meceti), Il giramondo (Borgo di Dentro), Il carosello dei Bambini (Gazzi Superiori No Stop), L’Isola che non c’è (Matetti Burdeluzi dei Mazzocchi).

A CENGIO IL RADUNO DELLE FIAT 500

Domenica 23 luglio si terrà a Cengio l’annuale Raduno Fiat 500 e derivate che quest’anno è giunto al importante traguardo della 25° edizione. Il programma prevede il ritrovo a partire delle ore 8,00 a Cengio in Piazza Martiri Partigiani, davanti alla sede della Croce Rossa, con sosta per le iscrizioni, riprese fotografiche e colazione offerta ai partecipanti. Qui tutto il programma.

PAROLE UBIKATE IN MARE, A SAVONA LA GIORNALISTA AGNESE PINI

Domenica 23 luglio, alle ore 21,15, piazza Sisto IV, a Savona, un altro appuntamento con la rassegna estiva “Parole ubikate in mare”, a cura della libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca. Sul palco savonese sarà ospite la giornalista Agnese Pini che presenterà il libro “Un autunno d’agosto. L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia (Chiarelettere).

Introduce Renata Barberis e durante la serata ci saranno alcune letture a cura dell’attrice Margherita Sirello. L’ingresso, come sempre, è gratuito. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà nell’atrio del Comune di Savona adiacente alla piazza.

Leggi tutto quello che c’è da sapere.

I NATI DA UN SOGNO PRESENTANO LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

I Nati da un Sogno saranno presenti domenica 23 luglio alle 20 per il secondo appuntamento de: “Il Parco delle favole” presso il Parco Marabotto di Via Chiabrera (Legino) a Savona. Qui la famosa compagnia savonese intratterrà grandi e piccini con: “La Fabbrica di Cioccolato”.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.