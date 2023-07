Palio Albenga, Vannucci sui posti riservati alla polizia locale: “A Ciangherotti basta gettare fango su questa maggioranza”

Albenga. “Preso atto della vergogna che il consigliere Ciangherotti ha invocato alla cittadinanza per l’asporto dei mezzi occupanti gli stalli riservati alla polizia locale in viale Liguria in occasione del Palio osservo quanto segue. Innanzitutto è corretto segnalare che sono stati rimossi cinque motorini e una autovettura dagli spazi che erano stati occupati sconsideratamente nonostante la presenza dei segnali di divieto di sosta regolarmente posizionati sul sito interessato”. Così replica l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci replica al consigliere comunale Eraldo Ciangherotti.

“Per chiarezza la pattuglia della polizia locale era già posizionata proprio in questi stalli in prossimità dell’ingresso da via Genova e costretta ad eseguire tempestivamente un intervento era costretta a lasciare detti parcheggi. Orbene al suo ritorno trovava i parcheggi riservati occupati da come detto cinque motorini ed una autovettura. Naturalmente il consigliere Ciangherotti non si chiede come mai coloro che arrivando sul sito e vedendo centinaia di motoveicoli in ogni posizione peraltro non multati secondo un principio dell accoglienza e per l’eccezionabilita della manifestazione, hanno pensato bene di posizionarsi negli stalli riservati alle due pattuglie e che dovevano rimanere liberi secondo una strategia volta a garantire la sicurezza sia interna che esterna alla manifestazione.

Non pretendo neppure che il consigliere capisca che in queste situazioni la sicurezza debba essere garantita a 360 gradi”.

“Una cosa però l’ho capita io e cioè che, come al solito, Ciangherotti vuole sempre cercare il pelo nell’uovo basta gettare fango su questa maggioranza che suo malgrado sta lavorando sotto ogni profilo con impegno e professionalità in ogni settore per il bene della nostra città. Al proposito però vorrei ricordare a Ciangherotti che sua dannazione le uova non hanno peli e questo i cittadini lo sanno bene. Buon palio a tutti”, ha concluso.