Palio Albenga, Ciangherotti: “Parcheggi riservati alla polizia municipale e scooter portati via. Una vergogna”

Albenga. “Trovo vergognoso che i parcheggi dei motorini di Viale Liguria siano stati riservati alle macchine della polizia locale nel corso di una manifestazione di richiamo turistico come il Palio di Albenga. Ieri sera sono stati portati via dal carroattrezzi i motorini di diverse persone che purtroppo non avevano visto il cartello del divieto di sosta. Un cartello tanto assurdo quanto controproducente per gli interessi della manifestazione stessa. Uno schiaffo ai volontari del Palio storico e ai turisti ospiti della nostra città”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Sono stati diversi gli scooter rimossi dal carroattrezzi nel corso della seconda serata del Palio dei Rioni albenganese: “Bisogna fare i complimenti all’assessore Vannucci – spiega Ciangherotti -, ieri sera comodamente seduto nelle vie del centro storico a banchettare mentre alcuni volontari e turisti presenti al Palio si ritrovavano a piedi e senza un mezzo con cui tornare a casa”.

“Davvero un’ottima trovata da parte dell’amministrazione comunale- sottolinea ironicamente l’esponente forzista -, che forse in questo modo pensa di incentivare le presenze ad uno degli eventi più importanti dell’anno”.

Ciangherotti, infine, propone: “Almeno per le ultime serate del Palio – conclude – il sindaco dovrebbe revocare l’ordinanza e far sparire i cartelli che oggi impediscono ai tanti volontari e turisti di trovare un parcheggio libero per partecipare all’evento. Favorire e agevolare il turismo in questa settimana così importante per tutti i commercianti dovrebbe essere una regola di buon senso, ma a quanto pare per l’assessore Vannucci le priorità sono altre, anche se nessuno ha ancora capito quali siano”.