Palio Albenga, Ciangherotti: “Il sindaco Tomatis ha fatto controllare e multare 5 attività che non hanno versato la quota di partecipazione”

Albenga. “Ammontano a 5 le attività del centro storico albenganese prese di mira dall’amministrazione comunale solo per aver deciso legittimamente di non versare la quota di 300 euro necessaria per partecipare al Palio dei Rioni. Durante la manifestazione, la giunta ha dato ordine alla polizia locale di andare a verificare, nel centro storico, la regolarità dell’occupazione del suolo pubblico proprio di questi esercenti (7 quelli controllati), colpendone 5 con multe consistenti. Un comportamento vergognoso e un dispetto a dir poco infantile che denota il livello di una maggioranza che non ha rispetto per il lavoro e le decisioni dei nostri imprenditori”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo quanto riferito al consigliere ingauno, i verbali dovrebbero essere notificati nella giornata odierna alle attività multate: “Da fonti certe – spiega Ciangherotti – sono venuto a conoscenza della decisione dell’amministrazione di punire, di fatto, le attività che si sono rifiutate di versare la quota di partecipazione. Quando pensi di averle sentite tutte, il sindaco Riccardo Tomatis ti sorprende sempre”.

“Nella giornata di ieri – prosegue il capogruppo ingauno -, ho incontrato diversi commercianti, ben quattro, del centro storico comprensibilmente infuriati e demoralizzati per quanto accaduto. In un momento economico particolarmente difficile per tutti, famiglie e imprenditori, il sindaco ha pensato bene di andare a colpire le attività che, per ragioni che a nessuno devono interessare, hanno lecitamente deciso di non versare la quota per partecipare al Palio”.

Ciangherotti, infine, invita il sindaco di Albenga “a scusarsi per questo atteggiamento vergognoso – conclude -, che testimonia la bassezza morale di questa amministrazione. Al contrario, mi voglio complimentare con il nuovo direttivo della manifestazione che quest’anno ha lavorato con passione per storicizziare maggiormente il contesto del centro storico consentendo una buona riuscita dell’evento. A partire dal prossimo anno, con la nova giunta di centrodestra potremo finalmente cancellare questi tristi episodi di ripicca, che nulla hanno a che vedere con lo spirito del Palio e con il rispetto del lavoro e delle decisioni altrui”.