Albenga. Ha ripreso ufficialmente oggi, sabato 15 luglio, l’attività del punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga. Un primo, parziale, ritorno alla normale funzionalità del reparto cui ha fatto da contorno, questa mattina, la visita del sindaco Riccardo Tomatis e dei consiglieri regionali Stefano Mai e Brunello Brunetto.

Il sindaco Tomatis ha dichiarato: “Oggi ha riaperto il Punto di Primo Intervento ad Albenga. Si tratta di un passo molto importante per tutto il comprensorio ed anche per l’ospedale Santa Corona che sarà alleggerito dai casi meno gravi grazie alla cooperazione attiva tra i due presidi ospedalieri. È molto importante anche che rimanga attivo l’ambulatorio per le basse intensità; questo perché andrà ulteriormente a smaltire il carico di lavoro del PPI offrendo un servizio ulteriore al territorio. È chiaro che mantenere l’ambulatorio e il Punto di Primo Intervento ha come ulteriore significato sotteso anche il fatto che si tratta di due servizi diversi. Non è cambiata solo l’insegna all’entrata”.

“Ovviamente il nostro comprensorio merita di più, innanzitutto siamo in attesa della deroga ministeriale per l’apertura sulle 24 ore. Continueremo ad impegnarci sia come amministrazione che con gli altri sindaci del comprensorio che con le associazioni e I comitati che tanto hanno fatto nella battaglia per la tutela del diritto alla salute. Oggi voglio in particolare augurare buon lavoro a tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario presente al Punto di Primo Intervento di Albenga.”

Il direttore facente funzioni del servizio di emergenza territoriale 118 di Savona Danilo Cimolato ha aggiunto: “Oggi la riapertura del PPI e l’arrivo dei primi pazienti in autopresentazione. Ora sono in corso le prime visite e nel pomeriggio, dalle 14, aprirà anche l’ambulatorio a bassa intensità gestito dai medici di medicina generale, su cui saranno indirizzati i codici bianchi. Ci auguriamo di poter essere d’aiuto anche all’ospedale Santa Corona per ridurre il carico di lavoro e le attese”.

Il consigliere regionale e presidente della commissione sanità Brunello Brunetto ha sottolineato: “La riapertura del PPI di Albenga è stata voluta, spinta e incoraggiata ma resta comunque condizionata fortemente dalla nota e arcinota carenza di medici di medicina d’urgenza. E’ risaputo, infatti, che i nuovi laureati, medici giovani, hanno aspettative verosimilmente di una professione più confortevole, e sicuramente medicina urgenza attrae meno di altre. Oculistica, dermatologia e ortopedia al momento sono quelle che attraggono maggiormente e questo crea una carenza sull’emergenza. Dobbiamo affrontare questa scarsa appetibilità: fare medico di Pronto Soccorso é estremamente faticoso dal punto di vista della profusione di energie, talvolta é anche pericoloso e non da appigli di una libera professione che vada ad integrare uno stipendio di base oggettivamente basso, per attività svolta e responsabilità assunte. In questo momento ci sono scuole di specialità di università prestigiose che hanno avuto il 70% di non occupazione di borse messe a disposizione proprio per la medicina d’urgenza”.

Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria, ha commentato: “Oggi è una giornata importante per il territorio ingauno e non solo. Oggi raccogliamo i frutti dell’impegno costante, portato avanti anche da parte mia con documenti e tavoli in Regione, per arrivare a questo risultato. Al momento sarà aperto 12 ore al giorno, ma come da mia richiesta formalizzata in Consiglio Regionale , probabilmente si riuscirà ad ottenere la deroga a 24 ore. Un sentito ringraziamento agli operatori del 118 che gestiranno il servizio e a tutto il personale medico e sanitario che si avvicenderà per tenere aperto questo Punto di Primo Intervento che accoglierà anche le ambulanze per i casi meno gravi. E già questa mattina è giunta la prima ambulanza della sezione di Villanova al PPI di Albenga con a bordo un paziente in codice giallo. Un primo passo per ridare dignità all’ospedale degli albenganesi, infatti la questione è ancora aperta, poiché bisognerà verificare quali reparti verranno riaperti all’interno dell’ospedale. Un’altra partita ancora aperta è quella della riapertura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che speriamo possa avvenire in tempi rapidi. Inizialmente sembrava dovesse esserci un solo punto nascite per tutta la provincia di Savona, invece sono soddisfatto che venga mantenuto anche un secondo punto”.

Il Punto di Primo Intervento assicura alla cittadinanza la presa in carico diretta delle patologie a bassa complessità, afferisce alla struttura complessa “servizio di emergenza sanitaria territoriale 118″ che a sua volta è ricompresa nell’ambito del dipartimento emergenza urgenza, e opera in stretto collegamento funzionale con le altre unità operative del DEA, sulla base di un comune codice di comportamento assistenziale per realizzare la continuità terapeutica tra il territorio e l’ambiente ospedaliero”.

Il PPI sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 con personale medico dell’emergenza territoriale (118). I pazienti potranno essere indirizzati al PPI consultando il medico di medicina generale, il medico della continuità assistenziale (Guardia Medica) o la centrale operativa del servizio di Emergenza 118.

L’accesso al PPI in autopresentazione avverrà dal passaggio pedonale sito sul lato sinistro della camera calda (ingresso ambulanze), e una volta entrati i pazienti verranno accolti dal personale del Triage. Al Punto di primo intervento di Albenga potranno accedere le ambulanze per attività non urgenti (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva), gestite dalla centrale operativa del 118.

L’organizzazione e la dotazione strumentale del Punto di Primo Intervento permettono sia il trattamento delle urgenze minori ed una prima stabilizzazione del paziente eventualmente giunto al PPI sia di trasferire al sistema dell’assistenza primaria i quadri clinici che non richiedono trattamento ospedaliero, secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra 118 e Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di riferimento.

Venerdì sabato e domenica, giorni nei quali è previsto un maggiore afflusso di utenti, sarà aperto anche l’ ambulatorio a bassa complessità assistenziale nei locali attigui al PPI. Tale ambulatorio ha la finalità di garantire una ancor più rapida risposta sanitaria a quei soggetti che una volta effettuato il Triage presso il PPI risulteranno in codice bianco. 2 La responsabilità organizzativa e amministrativa dell’ambulatorio rimarrà al distretto territorialmente competente.