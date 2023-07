Ospedale di Albenga, ci siamo: il Ppi riapre il 15 luglio sulle 12 ore

Albenga. L’attività del PPI di Albenga inizierà il 15 luglio e rappresenterà “un ulteriore punto per l’accesso alle cure messo a disposizione dei cittadini da Asl2 e il servizio sanitario regionale”. È questa la conferma emersa dalla conferenza stampa organizzata questo pomeriggio da Asl2 presso la sala riunioni dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

All’incontro erano presenti il commissario straordinario di Asl2 Michele Orlando, il direttore sanitario Luca Garra, il direttore facente funzioni del servizio di emergenza territoriale 118 di Savona Danilo Cimolato, il direttore del pronto soccorso medicina d’urgenza dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Lorenzo Viassolo, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Stefano Mai.

“Il Punto di Primo Intervento – si legge in una nota dell’azienda ospedaliera – assicura alla cittadinanza la presa in carico diretta delle patologie a bassa complessità, afferisce alla struttura complessa ‘servizio di emergenza sanitaria territoriale 118’ che a sua volta è ricompresa nell’ambito del dipartimento emergenza urgenza, e opera in stretto collegamento funzionale con le altre unità operative del DEA, sulla base di un comune codice di comportamento assistenziale per realizzare la continuità terapeutica tra il territorio e l’ambiente ospedaliero”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha dichiarato: “Quello di oggi è un primo passo verso l’apertura h24, che è stata chiesta sia dal Comune che dall’amministrazione, ma anche dal distretto e da tutti i cittadini. È stata proposta una deroga al Ministero perché questo possa avvenire al più presto”.

Il PPI sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 con personale medico dell’emergenza territoriale (118). I pazienti potranno essere indirizzati al PPI consultando il medico di medicina generale, il medico della continuità assistenziale (Guardia Medica) o la centrale operativa del servizio di Emergenza 118.

“Sono moderatamente soddisfatto – ha detto il consigliere regionale Stefano Mai -, perché questo è un passo importante ma solo il primo. Ora traguardiamo all’h24 per tutto l’anno e a un rafforzamento di questo ppi. Mi piace la collaborazione tra l’ospedale di Pietra Ligure e Albenga”.

L’accesso al PPI in autopresentazione avverrà dal passaggio pedonale sito sul lato sinistro della camera calda (ingresso ambulanze), e una volta entrati i pazienti verranno accolti dal personale del Triage. Al Punto di primo intervento di Albenga potranno accedere le ambulanze per attività non urgenti (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva), gestite dalla centrale operativa del 118.

“L’organizzazione e la dotazione strumentale del Punto di Primo Intervento – spiegano da Asl2 – permettono sia il trattamento delle urgenze minori ed una prima stabilizzazione del paziente eventualmente giunto al PPI sia di trasferire al sistema dell’assistenza primaria i quadri clinici che non richiedono trattamento ospedaliero, secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra 118 e Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di riferimento”.

Il direttore sanitario di Asl2 Garra ha dichiarato: “Noi speriamo che l’apertura di questo Ppi sollevi il Santa Corona e il pronto soccorso nello specifico per un accesso di 10 12 mila casi all’anno, è quello che ci aspettiamo.

Venerdì sabato e domenica, giorni nei quali è previsto un maggiore afflusso di utenti, sarà aperto anche l’ ambulatorio a bassa complessità assistenziale nei locali attigui al PPI. Tale ambulatorio ha la finalità di garantire una ancor più rapida risposta sanitaria a quei soggetti che una volta effettuato il Triage presso il PPI risulteranno in codice bianco. 2 La responsabilità organizzativa e amministrativa dell’ambulatorio rimarrà al distretto territorialmente competente.

“L’augurio che ci facciamo – ha detto il direttore facente funzioni del servizio 118 di Savona, Danilo Cimolato – è ridurre l’afflusso sull’ospedale Santa Corona. Invito i pazienti a rivolgersi. Ricordo a pazienti l’importanza di rivolgersi al 112 ogni volta che compare un dolore al petto che non passa, dolore al torace, improvvisa perdita di parola accompagnato o meno da impossibilità di muovere n braccio o una gamba, o la perdita di coscienza e trauma grave”

Dice il Commissario Straordinario Michele Orlando “Il percorso per arrivare all’attivazione del PPI dell’ospedale di Albenga è stato particolarmente complesso ed ha coinvolto numerosi professionisti afferenti a diverse strutture aziendali. Il lavoro di sinergia ha reso possibile la definizione del sistema organizzativo che dal 15 luglio sarà funzionante al servizio dei bisogni della cittadinanza e dell’utenza turistica del comprensorio albenganese. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto con la definizione di protocolli, procedure formazione del personale, reperimento dei professionisti sanitari (medici e infermieri) al fine di riattivare un servizio aziendale nel quale sarà garantita, grazie anche alla presenza del sistema del triage, la massima appropriatezza”

“Il Piano Socio Sanitario 2023-2025 ha da subito indicato nell’Ospedale S.Maria di Misericordia di Albenga un Punto di Primo Intervento – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – perché lo riteniamo un presidio necessario. L’impegno per arrivare a questo risultato è stato massimo e certifica l’attenzione per questo territorio. Abbiamo anche chiesto al Ministero una deroga per l’apertura h24 nel periodo estivo e stiamo attendendo una risposta definitiva. Come ho avuto modo di sottolineare recentemente al Punto di Primo Intervento di Albenga, così come per gli altri Punti della Liguria, possono accedere le ambulanze per attività non urgente (si escludono patologie tempo-dipendenti, patologie che richiedono ospedalizzazione e osservazione breve intensiva). Il sistema dell’emergenza continuerà dunque a far riferimento ai Dea di Primo e Secondo Livello e quindi, per il territorio albenganese, attraverso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.”

Aggiunge il direttore di medicina d’urgenza del Santa Corona, Lorenzo Viassolo: “Vediamo con grande auspicio questa opportunità che l’azienda ci ha proposto. Noi saremo quelli che da questa nuova esperienza dovremmo trarne beneficio. Circa 10-12mila pazienti dovrebbero afferire a un centro del genere”.