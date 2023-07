Ordinanza anti-movida e quei cittadini che non ci stanno: a Finale una petizione tra regole da rispettare e amarcord

Finale Ligure. Il diritto alla salute? Prevale su quello al divertimento e se la movida diventa dannosa a pagarne il conto devono essere i Comuni. Così la corte di Cassazione ha impresso un indirizzo chiaro su uno dei temi più caldi e controversi dell’estate, ovvero il difficile equilibrio tra il desiderio di far festa e il rispetto della quieta pubblica, soprattutto nelle ore notturne.

In attesa dell’intervento legislativo, uno dei primi Comuni savonesi a correre ai ripari è stato quello di Finale Ligure. Il sindaco Ugo Frascherelli, infatti, nelle scorse settimane ha varato un’ordinanza destinata a scaldare il dibattito sulla movida per tutta la stagione. Con questo provvedimento, che va a sommarsi all’ormai consueta ordinanza estiva del comune finalese del divieto di asporto di alcolici e somministrazione in contenitori di plastica, viene vietata la musica amplificata dalla mezzanotte alle 7 di mattina nei dehor”.

L’obiettivo perseguito da Frascherelli con questa ordinanza è evidente, ed è lo stesso sindaco a spiegarlo: “La nostra preoccupazione è figlia della recente sentenza della Corte di Cassazione e della sua comunicazione da parte della Prefettura, trasmessa ai vari Comuni del savonese proprio per nuovi possibili provvedimenti in materia. Questa è una novità non di poco conto, perché abbiamo un provvedimento del massimo organo di giustizia del nostro Paese che stabilisce e riconosce una responsabilità dell’amministrazione pubblica”.

Ovviamente la decisione dell’amministrazione finalese non è andata giù a tutti e da giorni si susseguono interventi – istituzionali e non – volti a contestare l’ordinanza firmata dal sindaco Frascherelli. Il 4 luglio scorso è comparsa online la petizione “Non spegnete Finale Ligure”. Secondo i promotori dell’iniziativa, “la libertà di espressione artistica e il diritto di godere dell’intrattenimento nelle calde serate estive sono principi fondamentali che arricchiscono la nostra vita e la nostra comunità”.

Finale Ligure è conosciuta in tutto il mondo per essere una delle capitali dell’outdoor, ma in passato la città rivierasca è stata anche uno dei punti di riferimento per la movida savonese. Basterebbe evocare un solo nome, come “Sporting Club”, per capire le ragioni che hanno spinto gli ideatori della petizione finalese a scrivere “siamo i giovani che piano piano hanno visto sparire le discoteche e gli eventi in piazza. Siamo i commercianti di questa meravigliosa città che anno dopo anno si ritrovano con sempre più burocrazia e meno supporto da parte delle istituzioni”.

A rincarare la dose contro la decisione del primo cittadino finalese, ci ha pensato anche la minoranza locale, che ha definito così la misura adottata: “Un’altra ordinanza frutto della paura – hanno fatto sapere i consiglieri di minoranza de ‘Le Persone Al Centro’ -. Una scelta che appare illogica, intempestiva e poco coerente con il regolamento comunale in materia. Sarebbe bastato farlo opportunamente rispettare magari accompagnando le verifiche con la presenza di quel vigile di quartiere che chiediamo da tempo”.

A far da scudo al sindaco Frascherelli è arrivata Assoutenti, secondo cui “serve buon senso e rispetto del bene comune”. Secondo l’associazione, in particolare, ““la nostra Riviera é stata da sempre definita come località di ‘soggiorno e di cura’ e per questo sono cresciute le sue fortune come meta turistica di fama mondiale. Le associazioni dei consumatori non hanno preconcetti nei confronti di alcuno, ma assieme a tutte le componenti sociali cercano di trovare e proseguire sulle strade d’interesse comune nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti”.

Ma la sentenza della Cassazione preoccupa anche la Fipe-Confcommercio, che nella decisione dei giudici intravede “l’impostazione di una regolamentazione troppo restrittiva sulla gestione dell’inquinamento acustico e in generale dei fenomeni di ‘mala movida’, a discapito dell’offerta turistica di valore che offre il territorio e la riviera savonese, con diretto riferimento alle attrattive musicali e altre iniziative che animano la stagione estiva”.

La petizione “Non spegnete Finale Ligure” ha raccolto sinora circa 2100 firme (l’obiettivo attuale è 2500). I promotori della richiesta hanno fatto sapere di riconoscere l’esistenza “del problema del disturbo della quiete pubblica, che va affrontato, ma crediamo fermamente che sia possibile trovare soluzioni alternative che soddisfino tutte le parti coinvolte. Chiediamo alla giunta comunale di aprire un dialogo con noi, i cittadini e gli operatori del settore, per sviluppare strategie condivise che concilino la tutela del riposo notturno con la promozione della musica e del vivace spirito estivo di Finale Ligure”.

Un appello al cambiamento, quindi, in uno dei momenti cruciali della stagione estiva. Un periodo caratterizzato dalla forte presenza turistica, mai come quest’anno in forte ascesa (anche grazie agli stranieri), con i comuni rivieraschi che molto spesso passano da 10mila abitanti a 80 90mila presenze nei weekend. Numeri che, da soli, fanno capire quanto il rispetto delle regole e il “diritto al divertimento” debbano necessariamente provare a coesistere sotto allo stesso cielo in queste – sempre più calde – notti d’estate.