Orario ridotto dell’ufficio postale del Pero ad agosto. Varazze Domani: “Evitare questo disagio ai residenti”

Varazze. Gli orari di agosto dell’ufficio postale del Pero, primo entroterra, fanno discutere. La minoranza consiliare di Varazze Domani cerca di difendere un servizio importante, perché sia fruibile anche nel mese alle porte.

“Purtroppo anche quest’anno l’ufficio postale del Pero chiuderà nel mese di agosto a giorni alterni, creando disagi ai residenti che dovranno così recarsi nel già affollato ufficio centrale varazzino”, spiegano i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Robi Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

“Abbiamo verificato che negli altri comuni vicini, Stella e Sassello, gli orari di apertura resteranno invece invariati. Continuiamo a chiederci il perché, – rimarcano, – la nostra amministrazione, probabilmente a differenza di altre che hanno a cuore l’entroterra, non metta in campo formali iniziative per evitare tale disagio ai residenti, e che riteniamo possa essere il preludio di una futura chiusura dell’unico sportello rimasto nell’entroterra”.