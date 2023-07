Opera di Nino Ventura ad Albissola nel mirino dei ladri, la proposta dell’artista: “Pensi di rubarne un pezzo? Scrivimi e te lo regalerò”

Albissola Marina. “Hai intenzione di rubare uno dei miei pesciolini? Non farlo, scrivimi via mail e te ne regalerò uno”. E’ la proposta/provocazione lanciata dall’artista Nino Ventura a tutti i malintenzionati futuri che, così come hanno fatto diversi altri nel recente passato, potrebbero decidere di rubare alcuni dei piccoli pesciolini di ceramica che decorano la sua opera “L’esercito del piccolo pesce”.

Nei giorni scorsi il manufatto, collocato al centro della piazzetta sulla Passeggiata degli Artisti di Albissola, è finito nel mirino dei ladri, che ne hanno asportato alcune parti. In particolare, ad attirare l’attenzione sono stati alcuni piccoli pesci di ceramica che decorano la vasca dentro cui si trova la formazione di guerrieri.

Stanco dei continui prelevamenti non autorizzati, l’artista ha deciso di intervenire in prima persona affiggendo un cartello quanto mai esplicito: “Questa installazione è esposta al pubblico per il piacere di tutti. Questo esercito è pacifico, immobile e non può difendersi. Se proprio sei intenzionato a rubare i pesciolini, non lo fare. Scrivimi a posta@ninoventura.com e te ne invierò uno a casa”.

“Non rovinare il mio lavoro ed il piacere per gli altri di guardarlo nella sua interessa”, conclude il messaggio.

La speranza che gli aspiranti ladri, se proprio non possono fare a meno di portarsi a casa un “pezzo” dell’opera, quantomeno evitino di deturparla continuamente e scrivano veramente all’autore.