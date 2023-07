Ondata di calore sulla Liguria, ad Albisola sfiorati i 34 gradi. Umidità e disagio in aumento nei prossimi giorni

Liguria. Continua l’ondata di calore sulla Liguria, con i termometri che questa mattina hanno superato i 30°.

A Genova resta in vigore il “bollino giallo” assegnato dal ministero della Salute per le giornate di oggi (10 luglio) e domani (11 luglio), mentre per ora è da “bollino verde” la giornata del 12 luglio.

Di sicuro in Italia ci sono diverse città che stanno molto peggio: “bollino rosso” già da oggi a Roma e Rieti, mentre domani si aggiungeranno anche Torino, Perugia, Latina, Frosinone, Firenze e Bolzano.

Ieri la temperatura ha sfiorato i 38 gradi in Val di Vara e Val di Magra, arrivando a 35 gradi nei quartieri più interni della città di Genova. Oggi si potrebbero registrare valori ancora più elevati.

Caldo e tassi di umidità in aumento (intorno al 50-60% con punte più elevate a Levante) caratterizzano la mattinata in Liguria. Alle ore 11.00 la rete Omirl di Arpal segnala, come valori più elevati fin qui raggiunti 34.5 a Rapallo (Genova), 34.3 a Colla Rossa (Ventimiglia, Imperia), 33.9 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore). Nelle stazioni di riferimento dei capoluoghi queste, finora, le massime: Genova Centro Funzionale 32.4, Savona Istituto Nautico 31.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 30.6, La Spezia 31.0.

La nottata è stata caratterizzata da minime diffusamente sopra i 25 gradi sulla fascia costiera e con molti valori sopra i 20 gradi nell’interno.

Secondo Arpal, oggi l’anticiclone africano continua a dominare su tutta la Penisola mantenendo temperature elevate ben superiori alle medie del periodo con conseguenti diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutta la regione, più marcate sul versante marittimo, in particolare nei centri urbani e nelle vallate scarsamente ventilate.

Domani (11 luglio) temperature stazionarie o in lieve calo ma associate a valori di umidità medi e in aumento in serata mantengono diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutta la regione, più marcate sul versante marittimo, in particolare nei centri urbani e nelle vallate scarsamente ventilate.