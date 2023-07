Occupazione in Liguria, a luglio previsti 16mila nuovi contratti: +2.340 rispetto al 2022

Liguria. In Liguria le entrate programmate nel mercato del lavoro sono 16.240 (salgono a 37.160 entro agosto), 2.340 in più del 2022. È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno 1 dipendente.

“I dati di Unioncamere, che prevedono 16mila assunzioni nel mese di luglio in Liguria, e 8mila nella sola Città metropolitana di Genova, dati più alti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermano come la nostra regione stia vivendo una fase di sviluppo e di crescita, in particolare grazie al settore del turismo, che in Liguria sta facendo registrare, di mese in mese numeri sempre più positivi, ma anche dei servizi e della logistica, altri punti di forza dell’economia ligure”, commenta il presidente della Regione Giovanni Toti.

“Si tratta di numeri coerenti con i rilevamenti Istat del primo trimestre di quest’anno – aggiunge Toti – che fotografano un aumento degli occupati in Liguria del 4,8%, più elevato rispetto a quello dell’Italia e del Nord Ovest, e una discesa del tasso di disoccupazione dal 9,4% al 6,8% rispetto al primo trimestre 2022”.

“Siamo consapevoli – aggiungono Toti e l’assessore alle politiche del lavoro Augusto Sartori – che, in alcuni casi, le imprese fatichino a trovare i profili di cui hanno bisogno: per questo Regione Liguria sta lavorando sia nel campo della formazione, per far incontrare domanda e offerta e creare percorsi di formazione coerenti con le necessità delle imprese, sia con il Patto per il lavoro nel Turismo con i bonus assunzionali per favorire contratti stabili e servizi di qualità in un settore strategico per la nostra economia”.