Nuovo Sindacato Carabinieri, Luigi Vaccarella e Daniele Morittu eletti nella segreteria savonese

Savona. Sono Luigi Vaccarella e Daniele Morittu i rappresentanti savonesi del Nuovo Sindacato Carabinieri, il cui primo congresso provinciale si è tenuto nelle scorse settimane.

Vaccarezza, in servizio presso il nucleo radiomobile di Alassio, è stato nominato segretario provinciale, mentre Morittu, della centrale operativa di Savona, è il segretario aggiunto.

La votazione ha confermato all’unanimità il segretario generale provinciale uscente Antonio Donadu, in servizio presso il nucleo radiomobile.

I dirigenti rinnovati hanno ringraziato i votanti per la fiducia accordata, garantendo il massimo impegno nel proseguo delle attività istituzionali.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri, nato nel 2018 a seguito della sentenza 120 della Corte Costituzionale che ha sancito la legittimità sindacale anche per i militari, è l’associazione di categoria più rappresentativa per numero di iscritti in Liguria e si propone (tra gli altri fini) quello di promuovere, attuare e favorire la democraticità nelle Forze Armate e tutelare gli interessi collettivi morali, normativi, professionali ed assistenziali del personale.

Le congratulazioni agli eletti sono altresì giunte dagli organi dirigenti regionali e nazionali del sindacato.