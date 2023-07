Nuova tac per l’ospedale di Cairo, il sindaco Lambertini: “Bene, ora attivare le sale operatorie”

Cairo Montenotte. Una nuova tac, di ultima generazione, per l’ospedale San Giuseppe, sarà funzionante entro i primi mesi del 2024. Lo annuncia Asl2 in una nota.

Il tomografo è stato acquistato ieri (20 luglio) dall’azienda sanitaria sul mercato Cosip grazie ai fondi del Pnrr. Oltre 581mila euro il suo costo, al quale andranno aggiunti – stima Asl – circa 200mila euro per opere architettoniche ed impiantistiche che dovranno essere realizzate per la sua installazione.

“Si tratta di un’apparecchiatura con elevate performance diagnostiche e con una particolare attenzione al comfort del paziente – spiega Alessandro Gastaldo, direttore del Dipartimento Diagnostica di ASL 2- Grazie alla sua grande versatilità e performance diagnostiche la nuova TAC può essere utilizzata in qualsiasi distretto corporeo essendo dotata di software avanzati a livello body, cardio e vascolare”. Lo strumento, di produzione Siemens Healthcare (modello Somatom XCite), è infatti capace di acquisire 128 strati per ogni rotazione di 360°. Il sistema, inoltre, è dotato dei più avanzati software diagnostici per indagini tomografiche (TAC) total body e cardio vascolari.

“Il nuovo sistema aumenterà significativamente il livello diagnostico potenziale della radiologia del nosocomio cairese – precisa il commissario straordinario Michele Orlando – Questo nuovo acquisto destinato all’ospedale distrettuale di Cairo testimonia come ASL 2 stia investendo sulla Valbormida quale area strategica privilegiata per migliorare i servizi e le prestazioni a disposizione dell’utenza che incide su questo territorio e su tutta la provincia”.

La nuova tac andrà a sostituire quella attualmente presente nell’ospedale di Cairo e risalente al 2005 che, a causa della sua “età”, aveva costretto l’Asl a dirottare a Savona e Pietra Ligure i pazienti del ppi che dovevano effettuare esami in regime d’urgenza. E da lì era scoppiata la polemica da parte della minoranza di Cairo.

Diverse le interrogazioni sul tema presentate negli ultimi anni dall’opposizione, la richiesta di una nuova tac per l’ospedale era presente anche nel documento condiviso tra Distretto socio sanitario, sindacati e comitato locale presentato a Regione Liguria. E proprio Regione aveva confermato che l’intervento era in programma e che sarebbe stato finanziato con i fondi del Pnrr.

Il sindaco Lambertini: “Piccolo tassello, ora si riattivino le sale operatorie”

“L’acquisto di una nuova tac è un altro piccolo tassello che era molto atteso e che si va ad inserire nel processo di miglioramento del nostro ospedale – dichiara il sindaco di Cairo Paolo Lambertini – Inoltre dimostra come, per ottenere dei risultati, bisogna avere la volontà e la costanza e cercare di capire le situazioni e le esigenze ascoltando chi lavora nell’ospedale e che ci va, protestare sempre non porta dei frutti. Non c’è nessuno nei vertici regionali che non vuole fare le cose, se non si fanno è perchè non si possono fare. Quando invece è possibile portarle a termine, bisogna trovare il modo di ottimizzare le risorse usandole per gli interventi più urgenti e la nuova tac è tra quelli”.

Non lo sono invece, secondo il sindaco, le richieste di un ppi h24 (ora è attivo solo 12 ore diurne) e una seconda automedica: “Prima – sottolinea Lambertini – bisogna aprire reparti e dare servizi. Ora il passo successivo saranno le sale operatorie, per noi determinanti in quanto danno maggiore attrattività all’ospedale e potranno aiutare anche ad avere risposte in più sulle emergenze”.

La minoranza: “Nessun trionfalismo, solo una goccia in mezzo al mare rispetto alle esigenze della sanità valbormidese”

“Dal 2018 facciamo presente che la tac è vecchia e dava già dei problemi allora, avevamo presentato anche una mozione per chiedere al sindaco di comprarne una nuova in accordo con Asl e Lambertini aveva votato contro – sottolinea Giorgia Ferrari, capogruppo di Cairo in Comune – L’ultima volta ne abbiamo discusso in consiglio comunale a giugno, in risposta ad una nostra interrogazione ci era stata detto dal sindaco che entro fine 2023 sarebbe stata funzionante, ora scopriamo invece che la sua attivazione è stata ancora posticipata. Il fatto che ci sia una nuova tac è una buona notizia, ma non bisogna usare toni trionfalistici, ci stanno semplicemente dando quello che avremmo avuto il diritto di avere prima. Il commissario straordinario Orlando parla della Valbormida come ‘area strategica privilegiata’, ma noi non ci sentiamo trattati né come un’area strategica né privilegiata, soprattutto dal punto di vista sanitario perché ci hanno tolto tanti sevizi. Eppure non siamo figli di un dio minore”

D’accordo anche Fulvio Briano, capogruppo di Più Cairo: “Quello che solitamente è un fatto normale viene annunciato come la soluzione per i problemi dell’ospedale di Cairo ma così non è. Si tratta infatti semplicemente dell’acquisto di una tac, una goccia in mezzo al mare rispetto alle esigenze della sanità valbormidese. Prima bisogna intervenire sul sistema d’urgenza di cui la Valbormida continua ad essere sprovvista”.

Via ai lavori di adeguamento sismico e allo smantellamento delle vecchie sale operatorie

Oltre alla nuova tac, altre novità riguardano l’ospedale di Cairo che in base al piano regionale verrà trasformato in un ospedale di comunità con annessa una casa di comunità.

Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico del presidio, dovrebbero terminare circa tra un anno. A questi seguiranno quelli di adeguamento e modernizzazione degli spazi interni. Infine verrà realizzata la casa comunità.

Inoltre, è in corso lo smantellamento delle vecchie sale operatorie ormai in disuso da anni, che si trovano nella Maddalena. Al loro posto verrà realizzata la sede della nuova centrale operativa territoriale che si occuperà della gestione dell’attività della medicina territoriale.

Pasa (Cgil): “Urgente assumere personale altrimenti i macchinari saranno inutizzati”

“Serve molto molto altro ad iniziare dall’assunzione di personale, altrimenti macchinari, ospedali di comunità, case di comunità , sale operatorie etc rimarranno chiuse, inutilizzate o addirittura regalate ai privati“. E’ questo invece il commento di Andrea Pasa, segretario provinciale delle Cgil.

“Oggi – prosegue – serve prima di tutto l’apertura del ppi h24 e non trasformare l’ospedale in ospedale di comunità perché vuole dire trasformarlo in un cronicario. E soprattutto investire concretamente e non per slogan nella sanità territoriale, ma ripeto senza personale è tutto campato in aria”.