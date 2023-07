Nuova società rifiuti a Savona, oggi il primo incontro in Comune: ecco i nomi individuati per il Cda

Savona. Dopo la comunicazione del socio privato sul nuovo assetto della R.T.I. sono state individuate le figure che comporranno il cda di SEAS-S che verrà ufficialmente nominato nell’assemblea di martedì 18 luglio. Si tratta, per quanto riguarda le nomine di competenza ATA, di Marco Altamura, in qualità di presidente, e Angela Tomasoni, componente del cda, mentre Stefano Valle è stato indicato dal socio privato come amministratore delegato.

Questa mattina hanno già partecipato al primo incontro in Comune con il sindaco Marco Russo, gli Assessori Barbara Pasquali e Silvio Auxilia, l’amministratore unico di Ata, Simona Ferrando e i responsabili degli Uffici. L’incontro è stato organizzato come primo contatto in vista del closing e dell’atto notarle previsti entro la fine del mese di luglio.

In una comunicazione della scorsa settimana il socio privato aveva indicato sia il nuovo assetto della R.T.I. (Docks Lanterna, società capogruppo e mandataria, all’80%, e Idealservice soc coop, mandante, al 20%) sia il nome di Stefano Valle quale componente del cda con ruolo di amministratore delegato di SEA-S. In seguito a quella comunicazione è stata fissata per martedì 18 luglio la data dell’assemblea per le nomine.

L’incontro di questa mattina, convocato a scopo conoscitivo e anche operativo è entrato nel merito di alcune questioni pratiche, in vista dell’imminente affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Savona.