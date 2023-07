Savona. Dopo l’impresa in Africa, nuovo viaggio, nuove sfide e nuova avventura per Fabrizio Buscaglia (Fabry Rock). Questa volta fino a San Pietroburgo (Russia). E, nonostante un paese in guerra, ha potuto trovare quell’unione e passione che rende amici e lega i motociclisti di tutto il mondo.

“La Russia la conosco molto bene perché nel 2021 ho attraversato in moto 10 mila km di questo paese fino a Vladivostok, nell’Oriente Russo, che si affaccia sul mare del Giappone, – racconta Fabrizio. – Decido di intraprendere un viaggio ‘solo per un caffè in Russia’ e, come i miei viaggi simbolici che effettuo in breve tempo, vado a scoprire qualche curiosità attuale o a provare qualche moto della casa Honda della quale sono ambassador. Questa volta il caffè lo prendo con una ragazza russa che guida una Honda Shadow“.

“Nel mondo biker non sono e non ci devono essere distinzioni religiose o politiche che possano dividere, – sottolinea. – L’opinione pubblica sovente generalizza e punta il dito contro il popolo, che spesso è vittima anch’esso di un sistema troppo forte. Ottengo facilmente il visto turistico russo, grazie all’agenzia Velikiy Tour del mio amico Riccardo”.

Fabrizio ha attraversato Austria,Germania, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia con la sua Honda Africa Twin 1100, preparata da Honda Janua Savona: “A Narva passo la frontiera estone ed entro in Russia: dopo due ore di attesa e un controllo generico dei bagagli. Gli ufficiali russi sono gentili e non controllano né il telefono né le mie tre GoPro. Appena entrato in territorio russo vengo subito aiutato da tre motociclisti russi perché quasi nessuno parla inglese ed io devo cambiare dollari in rubli, visto che la Russia è isolata dal sistema Visa e Mastercard”, racconta.

“Grazie a questi tre ragazzi motociclisti riesco anche a stipulare velocemente l’assicurazione per la moto (circa 30 euro per 15 giorni). Raggiungo la bellissima San Pietroburgo dove incontro la mia guida, Ekaterina, che mi conduce con la sua moto a visitare la bellissima città. Parecchia gente si ferma a parlare e sono entusiasti di vedere la mia targa italiana e citano i nomi di Adriano Celentano, Romina Power e Toto Cutugno“, aggiunge ancora.

“Dopo la visita della bellissima Leningrado ci dirigiamo a Nord per esplorare la bellissima Karelia, molto vicino al confine finlandese. Questa zona è ricca di laghi tra cui Ladozhskoe e Onezhskoe e la vegetazione è davvero spettacolare. Il nostro viaggio si conclude nella capitale della Karelia Petrozavodsk dove la mezzanotte è davvero affascinante perché non è completamente buio, vista la posizione geografica in questo periodo dell’anno”.

Un’occasione anche per parlare di ciò che sta accadendo: “Durante il viaggio, – spiega Fabrizio, – discuto molto con Ekaterina sulla situazione attuale della Russia. Mi racconta che ha visto molti giovani prelevati dalla polizia per arruolarsi in guerra e che molti amici si sono divisi in seguito a questa situazione. Attualmente per i cittadini russi è molto complicato raggiungere l’Italia perché non ci sono voli aerei e anche ottenere il visto non è cosa semplice come lo è stato per me”.

“Il mio viaggio – precisa, – sarà documentato a breve sui canali YouTube ‘FabryRock’ ed Instagram ‘FabryRock’ e non vuole essere una presa di posizione a livello politico, ma solo il racconto di come è stata la mia esperienza nel visitare un paese che è molto discusso in questo periodo storico. Ekaterina mi ha invitato a vedere il film documentario ‘Navalny’ di Alexei Navalny. Per questo viaggio ho allestito la mia Africa Twin Honda con valige Givi, gomme Metzeler Karoo4 e mi sono protetto con abbigliamento Alpinestar”, conclude.