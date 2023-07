Nuota per 3,5 km dopo un trapianto di polmoni e midollo: “Una speranza per chi affronta una malattia”

Savona. Ce l’ha fatta Andrea Mantelli, ex bagnino e ora barman, a raggiungere l’obiettivo prefissato: ha nuotato per 3,5 km e lo ha fatto in un’ora e mezza. Lo scopo dell’impresa è dare speranza a chi sta affrontando una malattia.

Alessio, infatti, ha avuto due trapianti: prima di polmoni, nel 2009, e poi di midollo, nel 2021. Proprio durante le cure aveva scoperto il nuoto come attività di svago e il rifugio nei momenti difficili: “Anche dopo la chemioterapia andavo a nuotare, così riuscivo a liberare la testa e scaricare la tensione. Mi sono fermato per il freddo in inverno ma da marzo ho ripreso ad allenarmi tutti i giorni”.

La partenza davanti alla spiaggia antistante alla piazza di Garibaldi e poi Alessio è andato avanti, una bracciata dopo l’altra, fino ad arrivare a coprire la distanza prefissata: “E’ andata meglio del previsto, sono partito un po’ più lento e ho mantenuto le energie fino alla fine, per poi perderle appena smesso di nuotare”.

Alessio ha raccontato la sua esperienza ai medici che lo hanno seguito e ha chiesto loro di raccontarla ai pazienti: “Il mio messaggio è rivolto a chi sta passando brutti momenti e sta facendo le sue battaglie, per me è una missione. Voglio essere una speranza”.