Nolese, la costruzione della nuova squadra inizia dalla porta: ecco Fabio Cavalleri e Redon Selimaj

Noli. Si accende il mercato per la Polisportiva Nolese, che blinda la porta con due innesti di indubbio valore.

Reduce dall’ultima stagione giocata con la maglia dello Speranza vestirà la casacca biancorossa Redon Selimaj, estremo difensore classe 2022.

Approda inoltre alla corte di mister Magalino un innesto di valore e di esperienza: Fabio Cavalleri, classe 1990, con un lungo passato a difesa della porta della Vadese.

Si va così a definire il parco portieri della squadra che, grazie al preparatore Marco Fontana, il quale rivestirà anche la funzione di terzo portiere, risulta ben coperto e affidabile.

“Le trattative sono state molto veloci in quanto entrambi i ragazzi hanno accolto subito positivamente il nuovo progetto biancorosso – dichiarano i dirigenti della Nolese -. Con questi due acquisti diamo il via ad una serie di nuovi innesti che saranno annunciati a breve e che andranno a migliorare sensibilmente la rosa a disposizione del mister in ottica della disputa di un campionato ambizioso”.