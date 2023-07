Nasce il gruppo di +Europa Savona: Gian Pietro Cimino eletto portavoce

Savona. Giovedì 27 luglio si è costituito ufficialmente il gruppo di +Europa Savona, che ha eletto come proprio portavoce Gian Pietro Cimino.

Savonese di 59 anni, sposato, laureato in giurisprudenza, Cimino lavora a Milano per una compagnia di assicurazioni specializzata nella medical malpractice rivestendo il ruolo di Solution Architect. E’ iscritto a +Europa sin dalla fondazione del partito nel 2018. La presidenza è stata assegnata ad Alessandro Berni,69 anni, ingegnere chimico ex project engineer in pensione da due anni.

Cimino afferma: “Da sempre +Europa è in prima linea nella difesa dei diritti civili, nella tutela delle minoranze e in generale per l’affermazione di una società aperta ed inclusiva. Siamo tuttavia convinti che molti di questi obiettivi abbiano maggiori possibilità di trovare una loro concreta realizzazione in un ambito locale cioè in un contesto in cui i cittadini hanno maggiore capacità di incidere sulla determinazione delle politiche amministrative e sul controllo della spesa. Per fare un esempio, gli Enti Locali possono giocare un ruolo importante su questioni considerate ‘nazionali’ come natalità e lavoro femminile aumentando i servizi a supporto della maternità, così come hanno la possibilità di favorire il diritto allo studio con la creazione di studentati. In altri termini gli Enti Locali spesso hanno più possibilità delle Istituzioni regionali o nazionali di rimuovere concretamente quegli ostacoli di ordine economico e sociale, richiamati all’articolo 3 della nostra Costituzione, che impediscono il pieno sviluppo della persona.”

Il gruppo affronterà anche altri temi come “la redazione di un PUMS che disciplini in modo organico e definitivo il traffico cittadino, un nuovo rapporto tra cittadini e burocrazia compresa la misurazione della qualità dei servizi pubblici erogati. Molti di questi temi fanno già parte dell’Agenda della giunta comunale di Savona alla quale il gruppo continuerà a garantire il proprio sostegno attraverso la decisiva e qualificante attività in consiglio comunale di Marco Pozzo, capogruppo di Riformiamo Savona”.

“Inoltre il gruppo auspica un maggiore coordinamento con tutte quelle le forze che, a livello cittadino, fanno riferimento ai valori liberal democratici, così da rendere più efficaci eventuali iniziative politiche condivise. Nei prossimi mesi il gruppo definirà il proprio direttivo dove troveranno spazio Davide Mattiauda, attuale consigliere comunale di Boissano, e Andrea Cona che si occuperà delle politiche giovanili e dello sport”.