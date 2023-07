Monitoraggio sanitario nelle carceri. E il savonese attende ancora il nuovo penitenziario

Liguria. Resta l’emergenza carceri sul territorio ligure. Oltre alle segnalazioni da parte dei sindacati di categoria, la questione è arrivata anche in Consiglio regionale, con l’approvazione in aula dell’ordine del giorno sul servizio sanitario in ambito penitenziario, presentata dal consigliere regionale Pippo Rossetti. E intanto il savonese attende ancora la ripresa dell’iter per il nuovo penitenziario.

“La Giunta ha deciso di avviare una verifica per controllare se nelle carceri c’è personale sufficiente per garantire un’assistenza sanitaria adeguata, valutando eventuali integrazioni o assunzioni al fine che il diritto alla cura possa essere assicurato a tutti i detenuti in maniera adeguata” afferma il consigliere Dem, anche per garantire maggiore sicurezza agli stessi operatori rispetto alla gestione dei detenuti.

“I servizi di assistenza sanitaria in carcere, che devono essere garantiti dal Sistema sanitario nazionale attraverso le Asl e il servizio di Salute in carcere, prevede la presenza di diverse figure professionali per garantire la cura dei pazienti, dai medici di base ai psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, ma anche infermieri per attività ambulatoriale, gestione emergenze e distribuzione farmaci. La presenza di un numero adeguato di personale sanitario all’interno di una struttura penitenziaria è fondamentale per garantire il diritto alla cura delle persone che stanno scontando una pena”.

“L’erogazione delle prestazioni di cure primarie deve essere garantita 7 giorni su 7, possibilmente h24 (in particolare nei penitenziari con più di 250 detenuti) e comunque la presenza di operatori sanitari dovrebbe esserci dalle 8 alle 22. Vista la grave carenza di personale sanitario è necessario capire se all’interno dei penitenziari liguri, c’è personale sufficiente per garantire questo servizio fondamentale”, conclude Rossetti.

Sullo sfondo della vicenda resta fermo al palo il progetto del nuovo carcere nel savonese, considerata opera essenziale proprio per evitare sovraffollamento e altre criticità nelle strutture carcerarie della Liguria.

Rispetto alle ultime dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove pare che l’iter ministeriale non stia proseguendo.

Secondo quanto appreso, infatti, sembra che non ci sia ancora il canale finanziario relativo alla realizzazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori, nonostante la struttura commissariale avesse già indicato la Val Bormida come area territoriale, in particolare nel comune di Cairo Montenotte, nel quale è stata individuata una superficie di circa 76 mila mq a 500 metri dalla struttura che ospita proprio la scuola di polizia penitenziaria.

Dopo la prima valutazione del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili, era atteso il via libera da parte del Comitato Paritetico – MIMS e Giustizia – sulla progettazione e l’appalto, con l’obiettivo di un appalto integrato – progetto e lavori assieme –, ma ad ora la procedura tecnico-amministrativa appare arenata, in attesa di un possibile sblocco con la definizione dei fondi e delle risorse necessarie.