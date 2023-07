Mondiali, nuoto artistico: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero none nel duo libero

Fukuoka. Erano state d’argento nel tecnico domenica, sono none nel libero stasera. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero con la loro “tempesta”, coreografata dalla pluricampionessa olimpica Anastasia Ermakova, superano di poco 200 punti, 200.0751 nella finale della routine free e soprattutto continuano a sbagliare due ibridi, il sesto e settimo elemento. “A questo punto dovremo rivedere questa parte dell’esercizio”, dicono in coro. Con gli elementi (sette ibridi e due acrobatici) quindi ricevono 112.5251 e con l’impressione artistica (coreografia e musica, perfomance e transizioni) totalizzano invece 87.5500.

“Purtroppo è il bello e brutto di questo regolamento – commenta Lucrezia Ruggiero -. Già in semifinale avevamo preso penalità sul sesto e settimo elemento poi abbiamo tentato di cambiare variando i pezzi rispetto alla semifinale ma non è bastato. Ora cercheremo di capire dove saranno stati gli errori in vista dei prossimi appuntamenti importanti. Questa volta non è andata bene come nel tecnico siamo atleti possiamo solo che migliorare”.

Anche questa routine è tutta nuova con sette ibridi e trenta secondi in più di tempo d’esecuzione. Il grado di difficoltà è altissimo, tra i più alti in gara, e dopo gli errori del preliminare, ci sono “ricadute” ma già pensano alle contromisure. “Abbiamo aggiunto tante difficoltà nel corso dell’anno – spiega Linda Cerruti – dalla tappa del Canada in gennaio in coppa del mondo dove avevamo 29 ora abbiamo aumentato fino a 40. Abbiamo cambiato come ha detto Lucrezia il sesto e settimo elemento per provare a migliorarci rispetto alle semifinali, ma non l’abbiamo fatto bene e la prendiamo non come una sconfitta ma come una lezione; le nostre allenatrici erano contente e a occhio nudo ci avevano fatto i complimenti poi però i due base mark ci hanno penalizzato”. Il Var è stato lunghissimo. “Mai come quello agli European Games”, provano a sorridere un po’.

Linda Cerruti, 29 anni savonese, allenata da Patrizia Giallombardo e Benedetta Parisella per Marina Militare e Rari Nantes Savona, 45 medaglie in 14 anni di Nazionale, tra Coppa Europa e World Series, Europei e Mondiali, Eurojunior e Giochi Europei (le ultime due d’argento qui a Fukuoka con la Nazionale 4.0) sta vivendo una seconda vita sportiva in doppio con una nuova compagna ed è al centro del progetto di rinnovamento della squadra Nazionale di nuoto artistico.

Vincono le gemelle d’Austria Eirini Marina e Anna Maria Aleksandri con 255.4583 con un vantaggio di due decimi di punto sulle cinesi che chiudono con 255.2480 e terze sono le giapponesi Yasunaga Mashiro e la quindicenne Higa Moe con 249.5167 che scoppia in lacrime di emozione subito dopo aver appreso il punteggio.

Lucrezia Ruggiero, 22 anni romana, bicampionessa mondiale a Budapest ed europea a Roma 2022 nei mixed in coppia con Giorgio Minisini, allenata da Patrizia Giallombardo e tesserata con Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, è protagonista di un secondo, splendido, debutto iridato, dopo quello in coppia con Giorgio in Ungheria, primo da stakanovista impegnata nei due doppi femminili e con il team acrobatico, tecnico e libero.

Mancano due giorni alla conclusione di questo campionato del mondo di nuoto artistico, ma una soltanto per le nostre ragazze che venerdì alle 12.30 italiane, quando a Fukuoka sono le 19.30, sono attese dalla finale del team tecnico. Sabato 22 luglio si chiude con la finale del doppio mixed free.