Modifica tassa di soggiorno Savona, Orsi alla maggioranza: “In 20 giorni non avete prodotto nulla, comportamento poco serio”

Savona. La proposta di modifica al regolamento sulla tassa di soggiorno presentata dal consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi ha diviso i consiglieri comunali presenti in commissione consilliare a Savona oggi pomeriggio.

Inizialmente la pratica era stata portata in commissione dalla giunta per aggingere l’esenzione alle forze dell’ordine in trasferta. Da qui la decisione della minoranza di proporre alcuni emendamenti presentati nel consiglio comunale di fine giugno, che, però, non sono stati discussi perchè la maggioranza ha ritirato la proposta. Oggi la discussione in commissione della proposta di modifica della minoranza.

La proposta presentata oggi prevede: esenzione per bambini fino a 14 anni, per disabili gravi, scolaresche in gita, autisti di pullman e guide turistiche con almeno 25 persone, iscritti all’Università di Genova fino a 26 anni oltre ai vigili del fuoco e forze dell’ordine in trasferta (come aveva inizialmente presentato la giunta in commissione, poi ritirata in consiglio comunale dopo la presentazione degli emendamenti dell’opposizione).

Il consigliere Marco Lima ha dichiarato che la maggioranza si astiene e spiega: “Abbiamo intenzione di presentare alcuni emendamenti. Ci aspettavamo l’opportunità di lavorare insieme, cosa che non è avvenuta perchè la proposta è stata presentata dalla minoranza dopo 4 giorni. Tra le nostre proposte aumentare l’età, coinvolgere tra gli accompagnatore anche adulti delegati dai genitori, studenti che si recano sul territorio per frequentare Its o per ricerca e studio”.

Il consigliere Alessandra Gemelli ricorda che la minoranza (il consigliere Manuel Meles) è stato coinvolto nella riunione con la consulta per l’inclusione per affrontare questo tema: “Nessuna mancata condivisione, chi non aveva intenzione di condividere non è seduto da questa parte“.

Dura replica di Orsi: “Vi ricordo che la pratica è stata depositata il 3 luglio e in oltre 20 giorni non siete stati in grado di produrre degli emendamenti e oggi dite ‘li proporremo’, quando volete farlo? Avevate tutto il tempo per farlo. Trovo poco serio questo comportamento”. E aggiunge ancora: “Avete deciso di ritirare la pratica solo per non votare i nostri, sensati, emendamenti. Aveste voluto condividere, non l’avreste portata in consiglio”.