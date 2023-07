Misura “anti movida”, Assoutenti a difesa del sindaco di Finale: “Serve buon senso e rispetto del bene comune”

Finale L. “Le polemiche suscitate dal provvedimento del sindaco di Finale Ligure hanno il vantaggio di far emergere una particolare concezione del vivere civile secondo criteri che, senza limitare le libertà di nessuno, garantiscono il rispetto per i diritti della maggioranza dei cittadini. Incolpare il sindaco perché si adegua a decisioni che sicuramente sono state ponderate e adeguatamente disposte, può incoraggiare i meno propensi ad una convivenza pacifica e in contrasto con le leggi vigenti“.

Così Assoutenti torna sul dibattito in corso nel savonese in merito ai provvedimenti “anti-movida”, che hanno visto la realtà finalese al centro dell’attenzione per l’ordinanza emanata dal primo cittadino dopo una sentenza della Corte Costituzionale.

“Certamente le differenti disposizioni in materia di ordine pubblico e della salvaguardia della quiete cittadina, in vigore in località così vicine, possono creare sconcerto e diffidenza nella loro accettazione; il buon senso dovrebbe comunque prevalere anche con il contributo di chi dissente per dimostrare la propria disponibilità al bene comune”.

“Uno dei patrimoni più importanti da salvaguardare é l’educazione e il comportamento etico dei più giovani che trova motivo di scandalo quando trascende, ma é occasione di lucro quando é incentivato e agevolato dalla permissività delle famiglie e da alcuni settori economici” aggiunge ancora l’associazione dei consumatori savonese.

“La nostra Riviera é stata da sempre definita come località di “soggiorno e di cura” e per questo sono cresciute le sue fortune come meta turistica di fama mondiale”.

“Il soggiorno é sinonimo di ospitalità ora e sempre e la cura del corpo e la salute del nostro animo, stressato dalla convulsa vita moderna, sono di estrema attualità, pertanto trasformare le nostre località i “divertimentifici H24″ non solo é antistorico, ma azzardato per un futuro con prospettive meglio orientate”.

“Quello che conta é offrire migliori servizi sociali e culturali, trasporti efficienti, salvaguardia dell’ambiente e professionalità adeguate, oltre a prezzi competitivi”.

“Le associazioni dei consumatori non hanno preconcetti nei confronti di alcuno, ma assieme a tutte le componenti sociali cercano di trovare e proseguire sulle strade d’interesse comune nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti” conclude Assoutenti.