Minaccia due avventori di un kebab, loro gli prendono il taglierino e lo accoltellano: è grave

Genova. Minaccia gli avventori di un Kebab con un taglierino, i due reagiscono e lo feriscono gravemente. È successo stanotte in piazza Caricamento a Genova.

Erano circa le 3, quando l’uomo, originario della Tunisia, si è avvicinato al negozio e, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato ad insultare due giovani. Poi ha tirato fuori un taglierino per minacciarli. I due amici hanno reagito e gli hanno rigirato contro l’arma ferendolo prima a un braccio e provocandogli una lacerazione profonda e poi al torace fino a perforargli un polmone.

L’uomo è stato soccorso dall’automedica del 118 ed è stato portato in ospedale in codice rosso. E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

I due, fermati poco dopo e quindi non il flagranza di reato, sono stati denunciati per lesioni aggravate: uno è un ventenne italiano di origine ecuadoriana, connazionale del secondo uomo.