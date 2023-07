Millesimo, Cgil: “Alla Residenza Protetta Levratto carenza di personale ad un livello inaccettabile”

Millesimo. “Alla Residenza Protetta ‘Levratto’ la carenza di personale ha raggiunto un livello inaccettabile”. La denuncia arriva dalla FP Cgil Savona che esprime la sua preoccupazione e chiede un intervento da parte dell’amministrazione e dell’Asl2.

Il sindacato, infatti, ha inviato una lettera al sindaco Aldo Picalli, alla Cooperativa Nuova Assistenza e, per l’Asl 2, al commissario straordinario Michele Orlando, al direttore sanitario Luca Garra e al direttore socio sanitario Monica Cirone.

“Siamo fortemente preoccupati – dicono dalla Cgil – per la situazione venutasi a creare nelle ultime settimane presso la Residenza Protetta ‘Levratto’ all’interno della quale operano OSS dipendenti del Comune di Millesimo (limitatamente al turno mattutino, domeniche e festivi esclusi) e OSS dipendenti della Cooperativa Nuova Assistenza che fornisce anche le restanti figure professionali richieste per la gestione della struttura (infermieri, ausiliari, ecc.). Tale situazione si è determinata nel tempo a seguito delle scelte operate dall’amministrazione comunale di non operare più assunzioni di personale socio sanitario preferendo esternalizzare progressivamente il servizio”.

Il sindacato poi aggiunge: “I lavoratori, oltre a segnalarci le criticità quotidiane che devono affrontare per garantire il benessere degli ospiti e la loro sicurezza, lamentano che da troppo tempo (a causa del loro numero ridotto) i carichi di lavoro sono diventati insostenibili e non riescono a godere regolarmente dei riposi settimanali, delle ferie ecc (la carenza riguarda in particolare gli OSS). Questa situazione di estrema sofferenza inizia a compromettere seriamente la sicurezza, lo stato psico fisico del lavoratore, l’assistenza e il benessere dell’ospite”.

Una situazione che, rimarcano dalla FP Cgil, “non è limitata alla struttura di Millesimo, dove la cooperativa sta compiendo oggettivamente ogni sforzo per reperire nuovi operatori, senza però riuscire nell’intento”. “La mancanza di personale qualificato nel settore socio sanitario – proseguono – è deficitaria da troppo tempo, anche a causa della totale mancanza di iniziativa e di programmazione da parte degli Enti preposti, Regione Liguria in primis”. Da qui nasce la richiesta di incontro con Asl2 e amministrazione comunale: “L’obiettivo – precisano dal sindacato – è di individuare congiuntamente possibili soluzioni atte a risolvere o limitare nel breve termine le gravi difficoltà sopradescritte”.