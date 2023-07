Migranti nelle scuole Astengo di Savona, la richiesta della Prefettura. Il Comune: “Ok, ma auspichiamo soluzione alternativa”

Savona. La Prefettura ha chiesto al Comune di Savona, al momento ancora informalmente, la palestra delle scuole Astengo di Savona per allestire un centro (temporaneo) di accoglienza per i migranti. La Liguria dovrà accogliere 1300 migranti, di questi circa 260 arriveranno nel savonese.

L’assessore al welfare Riccardo Viaggi spiega: “Stiamo verificando la possibilità rispetto alla richiesta presentata in conseguenza della difficoltà ad accogliere nei centri preposti perchè sono saturi. Noi faremo sicuramente la nostra parte e non ci tiriamo indietro, ma non siamo contenti, speriamo che si arrivi a una decisione diversa“.

Nella provincia di Savona i profughi non sono distribuiti equamente sul territorio: “La suddivisione non è equa e noi lo abbiamo fatto presente. Sappiamo che la prefettura sta sollecitando i Comuni che non hanno ad oggi dei numeri non lineari con chi ha dato disponibilità, come invece hanno fatto Savona e Cairo. Ci vuole il contributo di tutti”.

Con la ripresa dell’anno scolastico, a settembre, la palestra dovrebbe tornare alla sua funzionalità.

Ieri si è tenuto un incontro tra la Prefettura e i sindaci della Provincia per sollecitare i Comuni a individuare dei luoghi idonei da mettere a disposizione. Nelle settimane scorse sul piatto c’era l’ipotesi dell’ex Centro Varaldo alla Villetta di Savona.