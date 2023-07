Ortovero. Una folla impressionante ha affollato questa mattina la chiesa parrocchiale di San Silvestro, dentro e fuori, per dare l’ultimo saluto a Chiara Messuti, la 20enne deceduta in seguito ad un tragico incidente, avvenuto nella notte a cavallo tra il 27 e il 28 luglio.

Almeno un migliaio i presenti, tra cui tantissimi giovani, tra amici e conoscenti, che hanno gremito la chiesa, ammantata di religioso silenzio, per celebrare il ricordo di una ragazza che era davvero entrata nel cuore di tutta la comunità di Ortovero e non solo.

“Ciao Chiara – ha detto il parroco nell’omelia. – Oggi siamo qui e ci siamo tutti per te, tutti convocati: ci hai voluto tutti qui e ci siamo. Innanzitutto per dirti grazie per tutto quello che ci hai lasciato. Ora è il momento di stringersi attorno alla famiglia, fisicamente e spiritualmente“.

“Oggi si respirano dolore e tristezza, ma con la consapevolezza che la vita eterna non finisce – ha proseguito. – Chiara é stata convocata in cielo, ora è insieme agli angeli e prega per noi, cantando per sempre l’inno alla vita e per la vita”.

“Si é trasferita dalla terra al cielo, ma troppo presto. E nella mente l’unica domanda che rimbomba é ‘perché?’, detta tra lacrime e singhiozzi. Non c’é risposta, se non nella frase del Signore: ‘chi crede in me non morirà in eterno’. É difficile coniugarla con quanto accaduto alla nostra bimba, ma facciamo nostre le parole dei tanti giovani qui presenti che dicono che eri sempre pronta a stare vicino a chi ha bisogno, ad ascoltare, con un sorriso. Era un’anima bella“.

Una grande folla dà l’addio alla giovane Chiara Messuti

“Sono frammenti di vita che non andranno persi per strada. Ora preghiamo per i tuoi genitori, i tuoi nonni affinché siano sempre sostenuti dal nostro affetto e dalla nostra preghiera”, ha concluso.

A seguire, due toccanti lettere da parte dei docenti della sua scuola e delle amiche e compagni di classe: “Chiara é sempre stata una ventata di aria fresca, un arcobaleno dopo la pioggia. Aveva una luce intorno a sé impossibile da non notare ed era impossibile non venirne attratti e non essere sua amica. La chiamavamo raggio di sole. Impossibile dimenticarla, sarà sempre in tutte le nostre parole ed in tutti i nostri gesti”.

Al termine della cerimonia, un lancio di palloncini bianchi e rosa lasciati andare verso il cielo, accompagnato da un lungo applauso e da lacrime di commozione, ha salutato la piccola Chiara.

La giovane, che ha lasciato la mamma Alessandra, il papà Paolo (consigliere comunale) e la sorella Ilaria, si trovava in sella ad una moto, insieme all’amica A.K., lungo la strada provinciale 453, quando all’improvviso hanno perso il controllo del mezzo. È successo a poche centinaia di metri dalla cantina dei viticoltori ingauni, mentre procedevano da Albenga in direzione Ortovero, e l’impatto è stato fatale per Chiara.

Fiori e pupazzi nel luogo dell'incidente per rendere omaggio alla giovane Chiara

Ortovero e la sua comunità si sono strette sin da subito intorno alla famiglia della 20enne, con il sindaco Andrea Delfino che ha deciso di proclamare il lutto cittadino “perché in una piccola comunità, il dolore di una famiglia è il dolore di tutti”.

L’amica di Chiara era stata invece trasportata in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova tutt’ora ricoverata in prognosi riservata e sotto stretta osservazione nella terapia intensiva.

Al termine dei funerali della ventenne, il parroco ha rivolto anche un pensiero all’amica, chiedendo ai presenti di “recitare un Ave Maria per darle forza e in segno di vicinanza”.