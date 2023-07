Liguria. Correnti che continueranno ad essere di matrice occidentale, sulla Liguria giornate tra sole, annuvolamenti ed anche qualche locale fenomeno. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino molte nubi sul centro-levante con possibili piovaschi associati, specie in prossimità dei rilievi. Cieli sereni o poco nuvolosi sull’Imperiese. Dalle ore centrali della giornata nubi meno compatte anche sul settore centro-orientale, anche se non mancheranno degli addensamenti più consistenti. Transito di velature sul resto della regione.

Venti: deboli o moderati a rotazione ciclonica, non si escludono rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani e sul Golfo. Mari: da poco mosso a mosso, localmente molto mosso al largo in serata. Temperature: in aumento, specie le massime. Costa: min 20/25°C, max: 25/30°C; interno: min: 13/20°C, max: 23/28°C.

LUNEDì 31 LUGLIO: al mattino alternanza tra sole ed annuvolamenti in un contesto stabile. Nel corso del pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi delle zone interne, non si escludono dei fenomeni. Lungo la costa cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Venti: da moderati a deboli di direzione variabile. Mari: da mosso a poco mosso. Temperature: in aumento nei valori massimi.

MARTEDì 1 AGOSTO: nuvolosità in graduale aumento, ma senza fenomeni associati. Temperature massime in calo [Seguire i prossimi aggiornamenti]