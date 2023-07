Liguria. Correnti occidentali continuano a interessare buona parte dell’Europa, sulla Liguria la formazione di un piccolo minimo orografico potrebbe determinare qualche debole fenomeno in un contesto di variabilità. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 4 luglio, addensamenti al mattino in risalita dal mare verso la riviera di levante e la costa genovese, non si esclude qualche piovasco, stabile e nuvolosità scarsa nelle zone interne. Al contrario, durante il pomeriggio, cumuli concentrati sui rilievi, ma fenomeni di instabilità limitati al confine con l’Appennino Tosco-Emiliano e localmente sulle Alpi Liguri; aperture anche ampie lato costa.

Venti moderati, con rinforzi da sud-ovest al largo verso Capo Corso e sul settore ovest; brezza durante il pomeriggio. Mare tra mosso e molto mosso al mattino al largo; moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento, le minime, sulla fascia costiera: saranno comprese sulla costa tra 20 e 27 gradi, nell’interno tra 9 e 24.

Domani, mercoledì 5 luglio, giornata simile a quella di oggi con addensamenti costieri mattutini capaci di generare qualche debole precipitazione, in dissolvimento nel corso della giornata. Maggiore instabilità pomeridiana tra Alpi Liguri e Alpi Marittime.

Per giovedì 6 luglio si attende il passaggio di un fronte sul Nord Italia. Avremo quindi, secondo Limet, una giornata variabile e a tratti instabile. In mattinata locali rovesci sul centro-levante. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali sparsi nelle zone interne. Temperature in calo.